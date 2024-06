Ternana, chi in panchina?. Sfida Capuano-Dal Canto

di Massimo Ciaccolini

TERNI

Passano i giorni e il progetto della Ternana del futuro – che ripartirà dalla Serie C dopo l’avvenuta formalizzazione dell’iscrizione al campionato – stenta ancora a prendere forma. In evidenza continua ad esserci la posizione di Stefano Capozucca, legato al club rossoverde da un altro anno di contratto, che a quanto pare sarebbe stata messa in discussione da alcuni dirigenti della società i quali vedrebbero di buon occhio la separazione anticipata dal "diesse". Per definire la fuoriuscita di Capozucca, però, la società deve necessariamente ricorrere ad una transazione economica. Solo dopo aver compiuto tale passaggio, la Ternana potrà affidare la rifondazione della propria squadra ad un nuovo direttore sportivo se questa è la volontà che si starebbe affermando in seno alla dirigenza. Di recente il nome di Capozucca è stato accostato alla Salernitana, ma nelle ultime ore il club campano ha sciolto le proprie riserve puntando per il ruolo di direttore sportivo su Gianluca Petrachi, per cui nessun movimento è, allo stato, previsto quanto al diesse rossoverde. Nel mirino della Ternana ci sarebbe, come alternativa, l’esperto Giuseppe Magalini del Catanzaro che si trova a scadenza di contratto col club calabrese. Nel frattempo, hanno cominciato a circolare anche i nomi dei possibili successori alla panchina di Roberto Breda il quale, come noto, sarà libero da vincoli con la Ternana a partire dal prossimo 1° luglio ed è annoverato tra i possibili sostituti di Alessandro Nesta alla Reggiana nel caso in cui il campione del mondo dovesse passare al Monza. Per il nuovo tecnico delle fere, invece, è spuntata l’ipotesi di Ezio Capuano (foto) dato in uscita dal Taranto, alla quale si aggiunge quella di Alessandro Dal Canto che nella stagione attuale è stato esonerato dalla Carrarese.