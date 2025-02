Ternana, Cicerelli tiene il motore acceso: "Abbiamo dato una prova di forza collettiva"

di Augusto AusteriTERNIAllenamenti al top e coesione ambientale d’acciaio in vista della sfida di Campobasso. Ignazio Abate non si è mai fasciato la testa e non ha mai fatto pesare pubblicamente le problematiche a livello numerico dettate dai gravi infortuni di Damiani e Krastev a cui in diverse fasi se ne sono aggiunti altri di minore entità che hanno comunque generato situazioni di emergenza. Il tecnico è stato obbligato per lungo tempo a gestire le risorse con massima cautela, a ricorrere con continuità nel lavoro settimanale ad alcuni promettenti ragazzi della formazione primavera, a puntare con efficacia sulla duttilità dei singoli. Questi aspetti rendono ancor più importante e lodevole quanto prodotto dalle Fere.

Con il grande finale di mercato che ha portato alla corte del tecnico il difensore Fazzi, i centrocampisti Vallocchia e Ciammaglichella, gli attaccanti Millico e Brignola, il portiere Passador, la qualità e l’intensità delle esercitazioni tattiche hanno potuto ritrovare livelli ottimali. Da quanto visto contro l’Arezzo si deduce inoltre che la Ternana attende la doppia trasferta di Campobasso e Ascoli con una condizione globale in crescita al pari delle energie mentali e potendo contare sulla spinta dei supporter che anche domenica all’"Avicor Molinari Stadium" saranno presenti in buon numero nonostante l’orario della gara (19.30). Emmanuele Cicerelli ha proprio sottolineato il fondamentale peso specifico dei tifosi e della loro vicinanza, anche in relazione agli eventi di una settimana fa, quando la squadra si è opposta all’esonero di Ignazio Abate. "E’ stata una prova di forza comune – ha detto il bomber rossoverde – e l’ambiente, da sempre unito, ci ha dato la forza per venirne fuori. Sono cose che succedono e ne abbiamo preso gli aspetti positivi. Il nostro gruppo ha sempre dimostrato di essere compatto e il giorno dopo agli allenamenti (divenuti con ottima scelta a porte aperte, n.d.r.) si era respirato subito un clima super positivo con i tifosi". Ieri pomeriggio i rossoverdi hanno svolto un allenamento a porte aperte al "Taddei". Oggi è in programma una seduta al mattino e scattano le porte chiuse. Alle ore 13.15 sarà in conferenza stampa Alessio Curcio, che lunedì scorso è stato tra i migliori e ha realizzato con un gran destro il gol-sicurezza su perfetto assist di Casasola. Sul fronte-diffidati, de Boer si è aggiunto a Maestrelli e Corradini. La prossima ammonizione farà scattare la squalifica anche per Millico e Vallocchia, già in diffida nelle squadre di provenienza, ovvero Foggia e Triestina.