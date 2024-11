Ternana, Corradini salta alcune partite . Assist di Aloi ad Abate: "Mentalità vincente"

Nuovo problema a centrocampo: Giovanni Corradini sarà costretto a saltare alcune partite. La Società rossoverde comunica infatti che il calciatore si è procurato la frattura scomposta del 4° metacarpo della mano sinistra durante la gara di Carpi (non era rientrato in campo dopo l’intervallo). Si rende dunque necessario un intervento di osteosintesi che sarà effettuato sabato prossimo a Villa Stuart dal dottor Massimo Massarella. L’assenza di Corradini, fin qui titolare a tutti gli effetti con 14 presenze dal primo minuto e un rendimento notevole, è senza dubbio un problema rilevante per Abate che potrebbe essere obbligato a rivedere qualcosa nei meccanismi della zona centrale in cui il mediano di Orvieto si è sempre rivelato valido interprete. Il tecnico può contare su de Boer che è in forte crescendo e su Aloi ormai tornato sui livelli che gli competono dopo lo stop per infortunio. Ma va ricordato che è out anche il lungodegente Damiani. Dunque, le opzioni tornano a ridursi, anche a gara in corso, in vista di un calendario che prima della sosta propone Milan Futuro, Pianese, Virtus Entella e Pescara. Ieri la squadra rossoverde si è allenata all’antistadio insieme alla formazione primavera di Morrone. Alle ore 11 odierne, sempre al "Taddei", ma a porte chiuse, scatta la preparazione tattica specifica per la gara con i rossoneri in programma domenica al "Liberati" alle 15. La grande empatia e il forte spirito di collaborazione tra il gruppo e lo staff tecnico è senza dubbio uno dei punti di forza della Ternana che sta braccando il Pescara e che tiene il passo della Virtus Entella. "Abate ha una grande cultura del lavoro – ha spiegato Salvatore Aloi dopo la gara di Carpi – ed è bravo a tenere tutti pronti a dare il proprio contributo. Nella rosa ci sentiamo tutti importanti ed è fondamentale farsi trovare preparati". "Il mister è un martello – ha aggiunto Alexis Ferrante – e ci tiene sempre sul filo del rasoio con la sua mentalità vincente che si riflette anche su di noi. Da parte nostra siamo bravi a mettere in pratica i suoi concetti, lavorando con serenità".

Qui Milan Futuro. Il team di Daniele Bonera ha conquistato il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia battendo 1-0 la Torres al "Vanni Sanna" con un gran gol di Sia al 9’ della ripresa. Dopo un complicato impatto con il campionato, nelle ultime 6 giornate la squadra rossonera ha manifestato una leggera crescita in fase offensiva (8 gol realizzati contro i 5 dei nove turni precedenti) e nei risultati (una vittoria e tre pareggi).