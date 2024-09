Ternana, D’Alessandro è il nuovo proprietario. Ceduto il 100 per cento del capitale sociale

Stefano D’Alessandro è il nuovo proprietario della Società rossoverde. Il comunicato ufficiale, a sorpresa, arriva un’ora prima della partita e le tempistiche confermano che da un paio di settimane a questa parte l’iter di cessione ha avuto una decisa accelerata. "Si comunica che in data odierna – riporta il comunicato – presso il notaio Valerio Tirone è stato sottoscritto l’atto di cessione del 100% dell’intero capitale sociale della N21Holding facente capo a Nicola Guida, proprietaria della Ternana Calcio, all’imprenditore Stefano D’Alessandro. Nelle prossime ore la nuova proprietà darà corso agli adempimenti federali in sospeso e convocherà, nei prossimi giorni, una conferenza stampa di presentazione per illustrare i progetti per la stagione in corso e per il futuro della società rossoverde". Alcune indiscrezioni avevano iniziato a indicare D’Alessandro (e non solo) dopo l’interruzione della trattativa con la TimeNova Holding SA di Benedetto Mancini.

C’era evidente necessità di giungere in fretta al passaggio societario e lo si era dedotto in modo chiaro dopo l’adempimento effettuato in misura solo parziale relativo alla scadenza del 16 settembre che porterà una penalizzazione in classifica e in vista delle prossime. La prima è quella del 30 settembre con il versamento IVA che comunque non sembrava preoccupare. La seconda, ben più rilevante, è il 16 ottobre, vedi pagamento stipendi luglio-agosto, che ora, a livello finanziario e di cassa, rappresenta il primo appuntamento-clou per la nuova proprietà. Dunque, si chiude dopo 14 mesi l’era-Guida. La retrocessione in Serie B ha certamente influito sulla decisione dell’ex proprietario rossoverde. Il nuovo patron D’Alessandro è tra i fondatori e proprietario della "Rabona Mobile" (telefonia), di cui è socio anche il fratello Maurizio e il cui logo, curiosità e forse un segno del destino, ha i colori rosso e verde. Rabona nel 2021 aveva acquisito il 10% delle quote dell’Ascoli Calcio e lo scorso luglio aveva avanzato un’offerta per rilevare l’intero pacchetto azionario del Club marchigiano con cui ha un contenzioso in atto. Nelle ultime settimane la questione societaria della Ternana è stata seguita in modo costante anche dal sindaco Stefano Bandecchi e dall’assessore allo sport Marco Schenardi che, sui canali ufficiali, commenta: "Benvenuto al nuovo proprietario della Ternana. Nel pomeriggio di oggi ho parlato con il presidente Nicola Guida che mi ha confermato la cessione. Do il benvenuto a Stefano D’Alessandro con il quale è mio intendimento parlarci al più presto per conoscere meglio programmi e intendimenti".