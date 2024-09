Ternana, derby al Barbetti. Poi un "tris" da sfruttare

Per le Fere inizia un segmento di calendario molto interessante. L’insidioso derby di Gubbio, poi un "tris" da sfruttare al meglio, almeno sulla carta. Le vittorie fanno sempre bene, a maggior ragione quando si è iniziato nel modo peggiore. E la fase finale di mercato sembra aver spazzato via buona parte delle perplessità dei tifosi in merito alla caratura della squadra. Spiccano il debutto part-time, ma dirompente di Cianci, l’attesa per vedere all’opera Curcio, ma anche le buone prestazioni di altri nuovi come Romeo e Corradini. Le Fere hanno ripreso ad allenarsi all’antistadio nella giusta atmosfera, a porte aperte, dopo il giorno di riposo. E’ stata la prima giornata di lavoro con i nuovi compagni per Curcio, Maestrelli e Krastev, arrivati in extremis dalle contrattazioni. Vietato distrarsi. In vista c’è il Gubbio, team che conosce la categoria e il girone come le proprie tasche e che ha iniziato alla grande. Dunque, se è vero che i tre punti conquistati a Pontedera, non senza brividi, hanno consentito di archiviare subito la delusione successiva alla sconfitta e alla prestazione che avevano caratterizzato la sfida con il Pescara, la gara del "Barbetti" rappresenta il miglior banco di prova che possa capitare in questo momento. A seguire il calendario sembra ammorbidirsi: Pineto in casa, trasferta a Pesaro, Legnago al "Liberati". E’ un segmento invitante, in cui la squadra dovrà fare un bottino importante, ma anche palesare una crescita. Come ha più volte spiegato Ignazio Abate per vedere la Ternana a pieni giri occorrerà un po’ di tempo. Questo, anche per il progressivo inserimento delle pedine (non va dimenticato che Diego Foresti e Carlo Mammarella hanno portato in rossoverde 16 nuovi calciatori) e dunque della necessità di perfezionare ogni meccanismo. Il diggì e il diesse continuano a lavorare per giungere alle soluzioni relative ai tre calciatori fuori lista, Jakub Labojko, Mohamed Cissè e Federico Viviani. Per i primi due resta possibile il trasferimento all’estero.

Prevendita. I biglietti per la curva ospiti dello stadio "Barbetti", unico settore disponibile per i residenti nella provincia di Terni, capienza 1.175 posti, sono disponibili esclusivamente in tutti i punti vendita VivaTicket di Terni e provincia al costo di 10 euro a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita. Non è prevista la vendita online. Sabato, prossimo, giorno della partita, il botteghino dello "Barbetti" resterà chiuso. La prevendita si concluderà alle ore 19 di venerdì..