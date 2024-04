Ternana, difesa in emergenza

Alla vigilia del difficile confronto in casa della Cremonese, terza in classifica e in piena corsa per la Serie A, Roberto Breda è costretto a fare la conta dei propri difensori. Fuori causa il portiere Iannarilli e i marcatori Sgarbi, Sorensen e N’Guessan, a disposizione del tecnico sono rimasti Boloca, Casasola, Capuano, Carboni, Dalle Mura, Lucchesi e Zoia. Fermo restando che non sarà variato l’assetto a tre della linea di retroguardia, contro i lombardi Breda dovrebbe proporre il terzetto schierato sabato scorso nel secondo tempo della gara col Modena, e cioè Dalle Mura a destra, Lucchesi sul lato opposto e il capitano Capuano al centro. L’unica alternativa teorica sarebbe quella di Boloca al posto di Dalle Mura. Per quanto riguarda il portiere, invece, Franchi e Vitali si contendono il posto lasciato dall’infortunato Iannarilli, col primo che al momento sembra essere in vantaggio per partire titolare. Ieri la squadra si è allenata al "Liberati" dove si ritroverà anche stamattina (ore 10.30) per la rifinitura che sarà a porte chiuse. Ai box sono rimasti Iannarilli, Sgarbi e Zuberek mentre Sorensen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e N’Guessan ha fatto altrettanto ma in campo. Al termine della rifinitura è prevista la consueta conferenza stampa di Breda che nel primo pomeriggio comunicherà la lista dei convocati. Nel frattempo i tifosi si stanno organizzando per seguire le fere allo "Zini". A ieri sono stati acquistati oltre 100 biglietti del settore dello stadio riservato agli ospiti. La prevendita per i supporters ternani si chiuderà alle ore 19 di oggi.

Giovani: fine settimana molto intenso per le squadre giovanili rossoverdi, che si aprirà domani (ore 11) con la trasferta a Benevento della Primavera di Massimo D’Urso. Domenica l’"Under 17" di Rodolfo Romeo giocherà ad Ascoli (ore 15) e in trasferta, a Palermo, saranno impegnate pure l’"Under 15" e l’"Under 16". La squadra di Maurizio Caccavale giocherà alle ore 10 e quella di Marco Savini alle ore 12.