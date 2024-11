Ternana, dubbi in vista del derby al "Curi". C’è preoccupazione per il quadro-infortunati

Una serie di dubbi in vista del derby. A fronte del razionale ottimismo generato dalla vittoria con la Spal e dalla contemporanea sconfitta del Pescara, c’è qualche preoccupazione per il quadro-infortunati che si associa all’assenza dello squalificato Cianci. Sono in ballo pedine di primissimo piano come Cicerelli e Romeo. La certezza riguarda il forfait del giovane Krastev. Oggi, in coincidenza della ripresa degli allenamenti (ore 15 al "Taddei", a porte aperte), la Società rossoverde dovrebbe rendere noto l’esito degli esami strumentali riguardanti i tre calciatori. Sabato scorso Cicerelli è stato costretto ad uscire anzitempo a causa di una forte contusione al fianco, mentre Romeo, reduce da un infortunio simile rimediato a Sestri, si è fermato durante il riscaldamento. Krastev, infortunatosi la scorsa settimana in allenamento, risente di una distorsione al ginocchio e Abate, in attesa degli accertamenti, ha spiegato che potrebbe rischiare un lungo stop.

Uno dei quesiti-chiave relativi alla formazione da opporre al Perugia riguarda in ogni caso il sostituto di Cianci. Ovviamente il ballottaggio riguarda Donnarumma e Ferrante, elementi ben diversi per caratteristiche tecniche e morfologiche. Dunque, scelta probabilmente non semplice per Abate.

In difesa torna a disposizione Loiacono che ha scontato il turno di squalifica e potrebbe affiancare Capuano (che è in diffida). E’ da vedere se ci sarà una maglia per Casasola, ex di turno. L’argentino è entrato in corsa contro la Spal giocando 60 minuti su validi livelli, dapprima sulla trequarti, poi esterno quando Abate ha proposto un centrocampo a cinque. Da difensore di fascia deve vedersela con Donati che contro la Spal è stato tra i migliori. In mediana è possibile l’impiego di Aloi dal primo minuto, considerando che sembra aver ritrovato la condizione e un buon minutaggio.

Il presidente. Impegno istituzionale per Stefano D’Alessandro che, in qualità di delegato Lega Pro, come gli altri suoi omologhi, ha partecipato a Fiumicino all’Assemblea Federale Straordinaria per la modifica dello Statuto della FIGC. D’Alessandro, inoltre, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram dedicato al figlio Mattya, calciatore della Ternana Primavera, tornato in campo sabato scorso dopo oltre un anno di assenza per l’infortunio al crociato.