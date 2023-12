Ternana-Feralpisalò 2-1: per le fere un successso colorato di viola. La decidono Distefano e Lucchesi

Terni, 9 dicembre 2023 – Vittoria importantissima (la seconda consecutiva) quanto sofferta per la Ternana nello scontro-salvezza con la Feralpisalò, firmata dalla linea verde confermata da Roberto Breda e, in particolare, dai giovani della Primavera della Fiorentina, cioè l’attaccante Distefano e il difensore Lucchesi che sono arrivati a Terni in estate e stanno confermando di essere elementi di prospettiva.

Sono tre punti d’oro per la Ternana che sale al quart’ultimo posto guadagnando un’ulteriore posizione in classifica, peraltro a due sole lunghezze dal Lecco che i rossoverdi sfideranno domenica prossima in trasferta. La cura-Breda continua a dare i suoi frutti, col tecnico che è ancora imbattuto in 4 gare in cui ha conquistato 8 punti viaggiando alla media di 2 a partita. La sfida ha avuto un avvio bloccato e il primo tiro è giunto al 21’ con Parigini che “telefona” a Iannarilli il quale blocca senza difficoltà. La replica rossoverde è al 25’ con Corrado, la cui conclusione da fuori area termina sul fondo. La Ternana cresce nel ritmo con l’intento di spezzare l’inerzia della gara e i tentativi offensivi portano al gol del vantaggio, autore Distefano che al 42’ compie un capolavoro su assist di Casasola.

Nella ripresa, al 6’, Iannarilli compie un grosso intervento respingendo il tiro ravvicinato di Compagnon, ma un minuto dopo una dormita della difesa rossoverde apre la strada al pareggio ospite realizzato da Tonetto. Le difficoltà iniziali si diradano al 23’ quando Lucchesi porta nuovamente in vantaggio le fere facendo esplodere il “Liberati”. La Feralpisalò, mossa dalla disperazione, non molla e quando sale mette in apprensione i rossoverdi ma alla fine la Ternana regge e porta a casa la vittoria.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Diakite, Capuano (44’ pt Sorensen), Lucchesi, Casasola (35’ st Celli), Labojko (35’ st Luperini), De Boer (15’ st Favasuli), Corrado (15’ st Pyyhtia), Falletti, Distefano, Raimondo. A disp.: Brazao, Vitali, Mantovani, Marginean, Garau, Della Salandra, Dionisi. All. Breda

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco, Bergonzi, Ceppitelli, Martella, Parigini (21’ st Felici), Balestrero, Hergheligiu (32’ st Sau), Di Molfetta (21’ st Zennaro), Tonetto, Compagnon (32’ st Da Cruz), Butic (39’ st La Mantia). A disp.: Minelli, Volpe, Kourfalidis, Pietrelli, Verzeletti. All. Zaffaroni ARBITRO: Santoro di Messina MARCATORI: 42’ pt Distefano, 7’ st Tonetto, 23’ st Lucchesi NOTE: Spettatori 4.598 (11 ospiti). Ammoniti: Hergheligiu, Diakite, Iannarilli, Butic, Zennaro. Angoli: 7 a 3. Recupero: 1’ e 4’