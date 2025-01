Ternana, grande prova di forza al Liberati: "Prendiamoci quello che stiamo meritando"

Una grande risposta per qualità, carattere e coesione. Battendo in rimonta la Vis Pesaro i rossoverdi hanno immediatamente voltato pagina dopo il kappaò che aveva interrotto la serie positiva di 21 turni e all’esterno fatto sorgere dubbi in eccesso sulla condizione della squadra. "La sconfitta di Pineto ci ha fatto male – spiega Francesco Donati, autore del gol-vittoria domenica scorsa – perchè non siamo stati noi nell’approccio alla gara. E’ stata una defaillance di tutti. Ma subito dopo abbiamo iniziato a lavorare veramente forte per riscattarci davanti ai nostri tifosi. Vogliamo andarci a prendere quello che stiamo meritando".

Oggi riprendono gli allenamenti in vista della sfida di Legnago in programma domenica alle ore 15 come Torres-Sestri Levante. La vittoria appare obbligata, aspettando Pescara-Virtus Entella che scenderanno in campo alle 19.30. Si attende il provvedimento del Giudice Sportivo in merito a Ignazio Abate che domenica scorsa è stato espulso per la prima volta in carriera. Torna a disposizione Romeo che ha scontato il turno di stop. Ci sarà la prima convocazione per i nuovi Andrea Vallocchia e Vincenzo Millico (questa mattina la loro presentazione). Nel frattempo potrebbe divenire una fera anche Alessandro Tozzuolo, difensore del Gubbio per il quale sembra essere stato raggiunto l’accordo. Al suo probabile arrivo e a un altro ipotizzabile per il reparto avanzato potrebbe corrispondere la partenza di Carlos Mattheus, Michele Carboni (la Torres dovrebbe acquisirne il cartellino dal Cagliari) e Nicola Patanè (rientrerà all’Hellas Verona).

Prevendita. I biglietti per Legnago Salus-Ternana sono disponibili online e nei punti vendita VivaTicket. Prezzo 10 euro (più diritti prevendita), ingresso gratuito e senza biglietto per gli under 3.

Settore giovanile. La Primavera pareggia 1-1 a Crotone: vantaggio rossoverde nel 1° tempo con Bonugli, gol di Tarantino nel 2°. Vittorie con goleada nella doppia sfida sul campo della Pianese: 5-0 per l’Under 17 capolista del girone (Giacalone, Rivelli, Coltorti, doppietta di Betti) e 10-1 per l’Under 15 (4 gol di Picato, Romaldini, Policastro, Filiberti, Degni, De Rosa, Reggi). L’Under 16 perde 3-1 in casa contro l’Ascoli che la supera in 3a posizione (gol rossoverde di Iacovacci).

Convocazioni. Il difensore Federico Forlini e l’attaccante Alessandro Dezio sono tra i selezionati del CT Daniele Arrigoni per l’amichevole che la Rappresentativa Under 17 di Serie C giocherà domani contro la Fiorentina a Coverciano.