Ternana Iannarilli all’Avellino. Foresti direttore generale

Diego Foresti è pronto ad assumere l’incarico di direttore generale. C’è l’ufficialità per la sede e le date del ritiro (San Gemini). Intanto, sembra imminente la partenza di Iannarilli.

Il nuovo arrivo. La società rossoverde, dopo le lunghe riflessioni e i confronti interni conseguenti alla retrocessione, sembra avere la volontà di ripartire con slancio e ulteriore compattezza. Il presidente Nicola Guida confida dunque sulla poliedricità manageriale di Foresti che ha concluso la sua ottima esperienza al Catanzaro dopo quattro anni e che vanta l’appurata capacità di fornire entusiasmo in ambienti obbligati a ripartire a pieni giri (come ha fatto nel Monza e nella Viterbese), anche in situazioni complicate (vedi la sua esperienza al Como). Guida ha del resto annunciato in conferenza stampa l’intenzione di plasmare una stagione importante dal punto di vista sportivo e di far scattare entro il prossimo anno (quello del centenario) i lavori per il nuovo stadio. Ecco dunque la necessità di rafforzare ulteriormente i quadri societari per poter seguire e curare ogni minimo dettaglio della corposa agenda.

Il ritiro. La squadra si radunerà all’Hotel Garden di Terni domenica 14 luglio alle ore 19. Dopo i tradizionali test il gruppo si trasferirà a San Gemini dove fino al 27-28 luglio svolgerà la preparazione su due campi in erba. "La Società – si legge nel comunicato ufficiale – è a lavoro per organizzare delle gare amichevoli, utili per implementare la preparazione in vista del prossimo torneo. A breve verrà reso noto il programma dettagliato del ritiro stesso". E’ molto probabile che nella prima amichevole, al termine della prima settimana di ritiro, i rossoverdi di Ignazio Abate sfideranno l’ASD Sangemini.

Mercato. Antony Iannarilli starebbe per accettare la proposta dell’Avellino. "C’è un ottimo rapporto con la Ternana e con il diesse Capozucca – ha dichiarato Giorgio Perinetti (fonte avellinotoday.it) – ma servono aggiornamenti tra le parti".