Ternana, il ciclo di ferro. Prima a Pisa, poi il Cosenza

di Massimo Ciaccolini

In segreto, tenendola nascosta con gli allenamenti a porte chiuse, Roberto Breda sta preparando la squadra che domani (ore 16.15) farà visita al Pisa in un confronto estremamente importante in chiave salvezza, che precederà di una settimana quello altrettanto delicato col Cosenza in programma al "Liberati" prima della sosta del campionato. Contro i toscani il tecnico rossoverde, che oggi parlerà in conferenza stampa al termine dell’allenamento di rifinitura fissato alle ore 10.30, potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione schierata col Parma.

Il reparto maggiormente indiziato sembrerebbe il centrocampo che, come noto, dovrà fare a meno dell’olandese Kees De Boer squalificato per un turno. In sostanza, Breda sarebbe di fronte alla scelta se confermare Gregorio Luperini a destra, Niklas Pyyhtia a sinistra e Lorenzo Amatucci al centro della mediana, oppure far rifiatare quest’ultimo al posto del quale potrebbe essere utilizzato uno tra Jakub Laboiko e Giacomo Faticanti. Sono solo delle ipotesi, ovviamente, dato che Breda non lascerà trapelare nessun indizio prima della gara. Di contro, la squadra allenata da Alberto Aquilani, che contro le fere ritroverà quattro rossoverdi avuti nella Primavera della Fiorentina e cioè Lorenzo Amatucci, Filippo Distefano, Costantino Favasuli e Lorenzo Lucchesi, con il ritorno alla retroguardia a tre – confermata contro la Ternana – ha trovato la quadratura giusta scoprendo pure una brillantezza realizzativa dei propri difensori. Questi, infatti, nelle ultime 6 gare dei nerazzurri hanno segnato 6 delle 9 reti fatte, firmate 2 a testa da Barbieri, Canestrelli e Caracciolo. All’"Arena Garibaldi", dunque, si preannuncia una partita a scacchi tra due squadre intenzionate a vincere. Chi ha già vinto, intanto, sono i tifosi della Ternana che nonostante il prezzo elevato dei biglietti di ingresso allo stadio hanno acquistato quasi 600 dei 900 tagliandi messi a loro disposizione. La prevendita chiuderà alle ore 19 di oggi.