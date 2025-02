Ternana, il mercato si chiude al fotofinish. Salta l’affare-Tozzuolo, caccia a un difensore

di Augusto AusteriTERNIUn difensore centrale sul filo di lana e magari una pedina di fascia destra per il centrocampo-trequarti (spunta Di Marco). E’ la linea operativa che sarà seguita nelle ultime 72 ore del calciomercato la cui sessione si chiuderà alla mezzanotte di lunedì prossimo. Dovendo rinunciare all’arrivo di Alessandro Tozzuolo in seguito al mancato accordo con il Gubbio (il calciatore, in scadenza di contratto, aveva dato il proprio assenso a vestire la maglia della Ternana), il diesse rossoverde Carlo Mammarella sta portando avanti situazioni alternative già in essere, come egli stesso ha spiegato nei giorni scorsi.

Alla corte di Ignazio Abate potrebbe quindi arrivare un difensore in uscita dalla Serie B, oppure uno importante di categoria. Considerando l’uscita del lungodegente Krastev che rientra alla Fiorentina, appare difficile che il reparto resti invariato, nonostante l’appurata duttilità di pedine esperte come Tito e Martella impiegabili anche come braccetto mancino in una difesa a tre, senza dimenticare l’affidabilità mostrata dal giovane Maestrelli che, reduce da infortunio, starebbe per tornare a disposizione.

Il ragionamento è più complesso in merito all’eventuale arrivo di una pedina per la fase offensiva. Va infatti tenuto conto delle esigenze tattiche per la corsia destra, del numero dei calciatori in lista e degli equilibri di spogliatoio (una delle carte vincenti delle Fere). Il tipo di calciatore che sta cercando la Ternana non sembra avere le caratteristiche tecnico-tattiche di Enrico Brignola, attaccante esterno del Catanzaro di cui si è parlato con insistenza nei giorni scorsi. Va invece seguita con maggiore attenzione la trattativa per Tommaso Di Marco (2003), di proprietà del Torino, che sta trovando poco spazio nella Juve Stabia. E’ una mezzala, in grado di giocare anche da esterno o trequartista. In Serie C ha giocato due stagioni nel Francavilla.

Dal campo. Nell’ultima seduta è tornato a lavorare in gruppo Maestrelli. Il centrale difensivo, che ha saltato le ultime quattro gare, si candida dunque a essere disponibile per la sfida di Legnago (domani ore 15). Ci sarà la prima convocazione per Millico e Vallocchia. Torna Romeo che ha scontato il turno di squalifica. Abate comunicherà la lista dopo la rifinitura in programma questa mattina a porte chiuse e sarà in conferenza stampa alle 12.30.