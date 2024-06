Ternana, il nodo-contratti. In arrivo la firma di Abate

di Augusto Austeri

TERNI

Firma molto vicina. Ignazio Abate sta per accettare la proposta della Ternana e per lui ci sarebbe un biennale. Il sentiment positivo si è consolidato nel weekend, anche considerando che per l’ex tecnico della primavera del Milan è sfumata l’ipotesi di allenare in Serie B, vedi Reggiana o Cosenza. Il club emiliano ha infatti scelto William Viali e quello silano (che era comunque più defilato) sta optando per un tecnico con notevole esperienza in categoria, vedi Roberto Breda o Michele Mignani. Le indiscrezioni successive al colloquio svolto a Terni giovedì scorso tra Ignazio Abate e Stefano Capozucca indicavano comunque notevoli chance di accordo. Fonti vicine alla società ipotizzano che l’ufficialità possa esserci al massimo entro domani e dunque che in settimana si svolgerà l’attesa conferenza stampa dei vertici societari e del diesse. Punto di partenza determinante per fare chiarezza e iniziare a costruire la Ternana che dovrà affrontare con le giuste ambizioni il prossimo campionato di C.

Intanto, un tema caldo è quello relativo ai calciatori che hanno ancora uno o più anni di contratto, inclusi coloro che rientrano dai prestiti. Dovrebbero far parte della rosa 2004/2005 il portiere Denis Franchi (2002) e il difensore Gabriele Boloca (2001). Il livello di ambizione della società sarà fondamentale per il futuro del difensore Marco Capuano (‘91) e dell’attaccante Federico Dionisi (’87). Appare più probabile la partenza per il portiere Antony Iannarilli (’90), i centrocampisti Gregorio Luperini (‘94), Thiago Casasola (‘95), Jakub Labojko (’97) e Federico Viviani (‘92). Tra coloro che sono in scadenza di contratto è stata esercitata l’opzione di rinnovo per il centrocampista Kees de Boer (2000) e c’è un impegno di rinnovo per il portiere Tommaso Vitali (‘99).

Anche sui rientri dai prestiti ci sono punti interrogativi per tutti e per vari motivi. Ci sono pedine che vantano elevati ingaggi: i difensori Luka Bogdan (‘96) e Bruno Martella (‘92), il centrocampista Francesco Di Tacchio (‘90), gli attaccanti Alfredo Donnarumma (‘90), Alexis Ferrante (‘95), il mancino Niccolò Corrado (2000) per il quale l’Inter potrebbe esercitare l’opzione di recompra mettendo sul tavolo molto meno dei 2 milioni di cui si parlava un anno fa. Rientrano anche il portiere Alessandro Morlupo (2002), il difensore Mame Ass Ndir (2001), il centrocampista Gabriele Capanni (2000), gli attaccanti Pietro Rovaglia (2001) e Ottavio Garau (2002).