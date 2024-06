Ternana, il ritorno di Zoia. Pure la Reggiana su Corrado

di

Tre nomi da tenere d’occhio tra i calciatori attualmente in rosa. Ovvero, Federico Viviani, Jakub Labojko e Gregorio Luperini. Altre situazioni da monitorare sono il quasi certo ritorno di Riccardo Zoia e la possibile cessione di Alexis Ferrante. Intanto, per Niccolò Corrado spunta la Reggiana, ma il Brescia è ormai in dirittura d’arrivo. A poche ore dall’apertura del calciomercato (domani) ci sono situazioni che sembrano già ben delineate. Parlando di centrocampo, nella Ternana di Ignazio Abate potrebbe esserci spazio anche per pedine d’esperienza, come una tra Viviani e Labojko. Hanno entrambi un contratto a cifre elevate con scadenza 2026, ma sembrano esserci i presupposti per rimodulare. Il primo è reduce da una stagione caratterizzata dall’intervento all’ernia discale nel mese di dicembre. Tornato a disposizione ad aprile, nella fase finale del campionato, Viviani è sceso in campo solo in due gare per un totale di 20 minuti (Breda spiegò che sussistevano ormai scelte e gerarchie ben definite). Labojko ha perso il posto da titolare in seguito a prestazioni non eccelse e con l’arrivo di Amatucci. I due calciatori potrebbero far comodo, ma ci sarà spazio soltanto per uno. Nella scelta, oltre alla questione-contratto, saranno fondamentali le valutazioni di Abate e le loro motivazioni. C‘è l’intento di trattenere Luperini, calciatore che è stato tra i migliori e per il quale la Ternana ha detto no al Pisa. Non sono da escludere altre richieste dalla Serie B, ma sembra sussistere la reciproca volontà di proseguire. Il credo tattico di Abate ha un punto fermo nel grande lavoro degli esterni e la difesa a quattro è un punto fermo. Per la corsia mancina il tecnico ha chiesto dunque la conferma di Zoia, rientrato alla Vis Pesaro per fine prestito. Il calciatore vanta altre richieste, ma Stefano Capozucca avrebbe intavolato in anticipo la trattativa decisiva. La punta Ferrante, di rientro dal Benevento, è destinata a partire di nuovo in quanto non sembra avere le caratteristiche richieste da Abate. Da Brescia, intanto, continuano a giungere conferme in merito all’arrivo di Corrado. Spunta anche un interesse della Reggiana, ma un contatto diretto avvenuto nelle ultime ore tra il presidente delle "rondinelle" Cellino e il diesse rossoverde Capozucca avrebbe portato all’accordo. La cifra sarà forse inferiore ai 400 mila euro auspicati.