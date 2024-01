Ternana, in arrivo Zuberek. Ecco Carboni e N’Guessan

Carboni e N’Guessan sono due nuove fere. E’ in arrivo Zuberek. Oggi decisione definitiva per Gaston Pereiro. Ufficiale: Falletti alla Cremonese e Corrado al Modena. In casa rossoverde è stato rispettato il fermo intento della Società e del diesse Stefano Capozucca di consegnare a Roberto Breda qualche nuova pedina fin dalla ripresa del campionato. Ieri si è aggregato ai nuovi compagni Franco Ezequiel Carboni (2003), cursore mancino che arriva in prestito dal Monza, con il consenso dell’Inter che ne detiene la proprietà. E’ un pari ruolo di Niccolò Corrado (2000) che è passato al Modena e per il quale la Ternana e il Club nerazzurro (che vanta il diritto di recompra) hanno ufficialmente concordato il trasferimento con la medesima formula. Sempre in prestito, è arrivato a Terni il difensore centrale Ange Caumenan N’Guessan (2003) del Torino. Carboni e N’Guessan si aggiungono dunque al centrocampista Giacomo Faticanti (2004) del Lecce e al difensore centrale Gabriel Boloca (2001) che continua il periodo di prova e per il cui trasferimento dall’Albenga (fonte gianlucadimarzio.com) sarebbe in corso lo scambio di documenti. Nelle prossime ore arriverà in prestito dall’Inter l’attaccante Jan Zuberek (2004) della formazione primavera. La Ternana ha deciso di prorogare ad oggi l’attesa per Gastón Rodrigo Pereiro López (95), trequartista per il cui prestito dal Cagliari è già stato raggiunto l’accordo, ma che sembra dover risolvere alcune questioni economiche con il Club sardo. Il diesse Capozucca starebbe per prendere anche un altro calciatore dalla Serie A. Il difensore Christian Travaglini (2000), di proprietà del Cagliari, sta per passare al Taranto. L Cesar Falletti (92) è passato a titolo definitivo alla Cremonese (contratto scadenza 2026). "È arrivato un momento che non avrei mai immaginato – scrive il fantasista su Instagram –. Dopo l’infortunio non sono riuscito a fare quello che avrei voluto anche impegnandomi al 110 percento. Non ho mai mollato. Spero con il cuore che questo cambio mi riporti la serenità che non avevo da un po’. Ho tanto da ringraziare. Grazie Terni, grazie ai miei tifosi quelli che mi hanno supportato e rispettato".