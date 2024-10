Ternana in rimonta, fermata la Torres. Arriva un punto prezioso in trasferta

TORRES

1

ternana

1

TORRES (3-4-3): Zaccagno, Fabriani (28’ st Mercadante), Coccolo, Dametto, Zambataro, Giorico (28’ st Masala), Mastinu (37’ st Casini), Liviero (28’ st Guiebre), Fischnaller, Diakitè (28’ st Nanni), Varela. A disp.: Petriccione, Petricciuolo, Brentan, Scotto, Idda, Goglino, Zecca. All. Greco

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Donati (22’ st Casasola), Loiacono (1’ st Maestrelli), Capuano, Martella (22’ st Tito), Corradini, De Boer, Romeo (35’ st Donnarumma), Carboni (1’ st Curcio), Cicerelli, Cianci. A disp.: Vitali, Novelli, Patanè, Aloi, Krastev, Mattheus, Ferrante. All. Abate

Arbitro: Calzavara di Varese

Marcatori: 30’ st Zambataro, 38’ st Dametto (autogol)

NOTE: Spettatori 3.938 (17 ospiti). Ammoniti: Giorico, Loiacono, Carboni, Capuano, Coccolo, Varela. Angoli: 5 a 5. Recupero: 1’ e 4’

A Sassari la Ternana conquista un pareggio meritato contro l’ostica e aggressiva Torres, mantenendo la propria imbattibilità in trasferta. Il distacco dalla capolista Pescara, però, si è ampliato e, come noto, sulle fere incombe la penalizzazione. La contesa del "Vanni Sanna" è filata via sui binari di un sostanziale equilibrio, e quando i sardi sono passati in vantaggio i rossoverdi hanno avuto il carattere e la freddezza per riequilibrare il risultato, in ciò aiutati anche dalla buona sorte grazie all’autogol firmato da Dametto. Abate, privo degli infortunati Damiani e Franchi, conferma Donati dall’inizio, al posto di Casasola, e Martella in luogo di Tito che è recuperato ma non ancora al meglio, mentre sulla trequarti l’ex Torres Carboni parte subito al posto di Curcio. L’inizio della contesa è vivace: De Boer al 4’ conclude in area ma la difesa avversaria respinge mentre all’8’ i sardi replicano con Zambataro il cui tiro finisce di poco a lato. Sono questi, però, gli unici squilli del primo tempo che si chiude sul nulla di fatto nel segno del sostanziale equilibrio tra le due squadre.

Nella ripresa Abate toglie i due ammoniti delle fere, Carboni e Loiacono, sostituendoli rispettivamente con Curcio e Maestrelli. Qualcosa si muove al 20’ quando Mastinu, per la Torres, prova a rompere l’equilibrio con una conclusione velenosa dalla distanza che viene neutralizzata in due tempi da Vannucchi. I padroni di casa ci riprovano e riescono a sbloccare il risultato al 30’ grazie alla rete di Zambataro, il quale approfitta di un blackout della difesa rossoverde e trafigge con un diagonale in area l’incolpevole Vannucchi. Le fere non si scompongono e reagiscono pareggiando i conti al 38’ grazie all’autorete di Dametto che infila nella sua porta con un colpo di testa sul tentativo di spazzare via un cross dalla destra di Corradini. I sardi arretrano e la Ternana chiude la partita in avanti. Allo scadere Curcio manca una buona opportunità su assist di Donnarumma e Casasola fa altrettanto in pieno recupero. Il punto è buono, ottenuto peraltro in casa di una squadra solida e ben attrezzata, però le fere hanno perso terreno rispetto al vertice della classifica.