Ternana, la carica di Guida

Il grande slancio di Nicola Guida. Nonostante la pericolosa classifica la macchina rossoverde è a pieni giri per una serie di iniziative e per il progetto più importante. Il presidente appare fiducioso sull’obiettivo-salvezza, loda la squadra per le recenti partite, chiede una grande prova a Pisa (dove è previsto un notevole numero di tifosi rossoverdi) e conferma che la realizzazione del nuovo stadio è prioritaria e in agenda. Se ne è parlato a margine della presentazione del 2° volume di "Arnold e gli scaldapanchina – Un bullo per amico" libro illustrato per ragazzi nato dalla collaborazione tra Ternana Calcio e Almond Entertainment. "Restano in palio ben 30 punti – ci spiega Guida – e dunque si può e si deve fare ancora molto. La squadra dimostra di avere gamba e condizione fisico-atletica. Dobbiamo ripartire dalle due belle vittorie di Reggio Emilia e Palermo. Contro il Parma, che è veramente una grande squadra, ce la siamo giocata a testa alta, senza chiuderci in difesa e ci hanno condannato anche alcuni episodi. Ora siamo con la testa a Pisa, dove ci attende una gara molto difficile in cui sarà fondamentale che tutti continuino a dare il massimo". Il presidente della Ternana Calcio e il direttore organizzativo-gestionale Giuseppe D’Aniello sono ottimisti in merito alla realizzazione del nuovo "Liberati", come lo è del resto Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, presidente della Ternana Women che ha la proprietà dei terreni su cui dovrebbe sorgere l’annessa clinica. Il progetto è definito "prioritario", gli incontri e i contatti tra le parti si starebbero intensificando: "Terni deve avere uno stadio nuovo – conferma Guida – anche perchè quello attuale rischia di divenire presto inagibile".

Notiziario. Nessuna particolare novità dal primo allenamento a porte chiuse della settimana: ancora differenziato per N’Guessan e Viviani. Oggi altra seduta "blindata", ore 10.30 all’antistadio. Intanto nonostante l’elevato costo del biglietto curva ospiti (25 euro) per la gara di Pisa si prepara un notevole esodo di tifosi rossoverdi. E’ probabile che oggi la prevendita possa superare quota 500 e domani (ultimo giorno, chiusura ore 19) attaccare quota 600.

Arbitro. Per Pisa-Ternana (sabato ore 16.15) è stato designato Antonio Giua di Olbia. Quattro precedenti con i rossoverdi: in Serie B Frosinone-Ternana 4-2 (17/18) e Ternana-Cremonese 1-2 (21/22), in Coppa Italia Cremonese-Ternana 3-2 (22/23) e Salernitana-Ternana 1-0 (attuale stagione). Assistenti Affatato e Fontemurato, IV ufficiale Pezzopane, Var Di Martino, Avar Muto. Augusto Austeri