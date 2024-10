Ternana, la lunga giornata di D’Alessandro. Il presidente incontra il team di Ignazio Abate

Prima uscita istituzionale per Stefano D’Alessandro, poi un incontro con la squadra. Nel "day after" della rivisitazione dei quadri societari il nuovo Patron ha rappresentato la Ternana Calcio all’Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Pro svolta ieri mattina a Firenze che ha confermato Matteo Marani alla presidenza. Al rientro a Terni, D’Alessandro ha fatto visita al team di Ignazio Abate dopo l’allenamento pomeridiano a cui ha assistito come sempre il confermato diesse Carlo Mammarella. E’ ipotizzabile che uno degli argomenti-clou affrontati dal Presidente rossoverde nell’incontro con staff tecnico e calciatori svolto all’interno degli spogliatoi sia stato quello dell’esonero del direttore generale Diego Foresti (che resta per ora sotto contratto). Si attende ora la convocazione della conferenza stampa in cui D’Alessandro illustrerà le nuove linee societarie, si presuppone anche relative al progetto stadio-clinica che appare di fondamentale importanza per il futuro della Ternana (che ieri ha celebrato il proprio 99° anniversario dalla fondazione con un video sui canali ufficiali).

Dal campo. Dopo due giorni di riposo la squadra ha ripreso ad allenarsi a porte aperte all’antistadio. E’ così iniziato il percorso di avvicinamento alla prima delle due gare consecutive al "Liberati", ovvero quella con il Campobasso in programma lunedì prossimo alle 20.30. Va segnalato che Viviani è tornato a lavorare con i compagni. Sembra essere la conferma che si sta valutando il reintegro dell’esperto centrocampista per ovviare all’emergenza generatasi in mediana in seguito al contemporaneo forfait dei pari ruolo Aloi e Damiani, Il primo, come riferito dal tecnico Abate, si sottoporrà tra alcuni giorni a una nuova risonanza che definirà i tempi del ritorno in campo. Damiani, reduce dall’intervento al crociato perfettamente riuscito, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il seguente post: "Oggi per me comincia una nuova sfida…forse la più difficile della mia vita. Una cosa però è certa, la affronterò con il sorriso e con tanta voglia di tornare in campo! Volevo ringraziare il Professor Mariani e tutto lo staff di Villa Stuart per la disponibilità e la professionalità mostrata e grazie a tutte quelle persone che si sono prese anche solo un secondo per dimostrarmi il loro affetto. Ci vediamo presto!".

Prevendita. I biglietti per Ternana-Campobasso sono disponibili su VivaTicket, online e nei punti vendita autorizzati. I botteghini dello stadio saranno aperti lunedì dalle ore 16 fino a inizio partita.