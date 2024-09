Ternana, la nuova società parte alla grande. D’Alessandro: "Effettuati i pagamenti"

Importanti primi passi della nuova Società. Grave infortunio e lungo stop per Damiani. Si va verso il soldout per la curva ospiti dello stadio di Arezzo. Il nuovo patron-presidente Stefano D’Alessandro, che ha visitato la sede di Via della Bardesca per conoscere dipendenti e collaboratori, in un comunicato tiene a tranquillizzare su un tema-clou, affermando "in data odierna sono stati effettuati gli ultimi pagamenti della precedente scadenza federale".In attesa della conferenza stampa di presentazione, D’Alessandro commenta inoltre: "Non poteva iniziare nel migliore dei modi la mia prima partita da proprietario della Ternana, con una spettacolare e storica vittoria, che rimarrà negli almanacchi. Ora che sono stati onorati i primi adempimenti pensiamo solo alla partita di domenica. Chiedo a tutti i tifosi, dal primo all’ultimo, di supportarci per questo cammino, per riportare la Ternana dove merita. Forza Fere!". E i tifosi rispondono ancora una volta presente: oltre 600 biglietti acquistati (sugli 800 disponibili) già ieri pomeriggio, primo giorno di prevendita per la gara di Arezzo. Il versamento a saldo relativo all’F24 dello scorso 30 settembre, rafforza l’ipotesi di giungere, con eventuale ricorso, alla riduzione della penalizzazione in arrivo, ovvero da due a un punto. Sul fronte delle scelte, sembra esserci qualche dubbio per la permanenza del diggì Diego Foresti che è stato alter ego a livello gestionale di Nicola Guida.

Foresti. "Per me, Abate e Mammarella –commenta il diggì – parlano i risultati fin qui ottenuti. Abbiamo dato massima disponibilità e penso si potrà continuare su questa strada. La prima cosa è sistemare le pendenze, dare serenità ai fornitori e a gente che ha continuato a lavorare e aspettano soldi, contrariamente ad altri che si sono scatenati alle prime difficoltà". Il diggì e Mammarella sono sempre stati al fianco della squadra e le scelte di mercato si stanno rivelando eccellenti: "Insieme a Carlo ho preso dei calciatori che potevano anche essere una garanzia nello spogliatoio. Se hai una squadra fortissima, senza un gruppo vero non vinci. La situazione societaria ha accelerato questo processo. Abbiamo parlato tanto con la squadra, anche in ritiro".

Il mister. Lo storico 8-0 di mercoledì va preso con le molle. "Ho fatto i complimenti ai ragazzi – ha detto Ignazio Abate – ma smorzo subito l’entusiasmo. Contro di noi le avversarie raddoppieranno le forze e la gara di Arezzo diventa più complicata. Siamo solo alla 7a giornata. Dobbiamo tutti tenere i piedi per terra. Andiamo avanti con questa mentalità, con un’anima dentro che va oltre schemi e moduli".

Dal campo. Lesione al legamento crociato per Samuele Damiani, infortunatosi mercoledì durante il riscaldamento. E’ la diagnosi emessa a Villa Stuart dal professor Pier Paolo Mariani. Lunedì il centrocampista si sottoporrà a intervento e potrebbe tornare in campo a marzo. La squadra ha svolto una seduta all’antistadio, dove si allenerà anche oggi a porte chiuse alle 15.30.