Ternana, la priorità è l’attaccante Cianci. Silvestri al Trapani, Brighenti in bilico

E’ iniziata l’ultima settimana di calciomercato e nella Ternana si lavora in via prioritaria per ingaggiare l’esperto attaccante Pietro Cianci (1996) del Catania. Con gli etnei il centravanti nell’ultimo campionato ha disputato 21 partite segnando 7 reti, e a Terni ritroverà il "diggì" Diego Foresti che lo ha avuto nel Catanzaro anche nella stagione sportiva della promozione in Serie B dei calabresi. Sulla strada di Cianci c’è la forte concorrenza della Feralpisalò ma la Ternana, su input del proprio tecnico Ignazio Abate, vuole chiudere l’operazione considerata, come detto, prioritaria per potenziare il reparto offensivo che nelle gare finora disputate dalle fere ha mostrato scarsa incisività e pericolosità. La rosa della prima squadra deve essere ulteriormente potenziata e razionalizzata per cui il "diesse" Carlo Mammarella sta lavorando, in sintonia con Foresti, per portare a conclusione entro il più breve tempo possibile altre operazioni volte a rafforzare pure la difesa, in ciò ricomprendendo anche il ruolo di portiere. Nell’ultimo caso la Ternana ha opzionato Gianmarco Vannucchi (1995), svincolato dal Taranto del quale è stato capitano, mentre con il Vicenza potrebbe aprirsi uno scambio di portieri con l’arrivo a Terni di Samuele Massolo (1996), in scadenza di contratto, e l’approdo in Veneto di uno tra Denis Franchi (2002) e Tommaso Vitali (1999), entrambi legati alla Ternana da contratti in scadenza il 30 giugno 2027. Intanto, per la difesa il club rossoverde ha dovuto cedere alla forte concorrenza del Trapani per Luigi Silvestri (1993), di proprietà del Cesena. In alternativa si sta pensando a Nicolò Brighenti (1989) del Catanzaro. L’esperto difensore, che è un’altra vecchia conoscenza di Foresti, sta però trattando il prolungamento di contratto col club calabrese e domenica scorsa ha giocato da titolare nella gara pareggiata in casa dai giallorossi contro la Juve Stabia. Sempre per il reparto difensivo, la società rossoverde è interessata al terzino destro Francesco Donati (2001) dell’Empoli e al giovane del Torino Bianay Balcot (2005) che è molto duttile dal punto di vista tattico. Sono ore di frenetico lavoro, insomma, per i responsabili del calciomercato della Ternana che devono operare anche sul fronte delle uscite per i calciatori non rientranti nel progetto tecnico. Nel frattempo i rossoverdi continuano a prepararsi al confronto di venerdì (ore 20.45) in casa del Pontedera. La squadra si è allenata ieri mattina al "Taddei" dove tornerà oggi (ore 10.30) per una seduta a porte chiuse. Hanno svolto lavoro personalizzato Martella e Viviani.