Ternana, la rosa si completa. Cianci e Vannucchi al lavoro

di Augusto Austeri

TERNI

Primo allenamento per Cianci e Vannucchi. E’ ancora possibile l’arrivo di Brighenti, Donati e Sylla, più difficile quello di Curcio. Nel rettilineo finale di mercato (chiusura domani alle ore 24) il diggì Foresti e il diesse Mammarella proveranno a risolvere anche alcune complicate questioni in uscita. Ieri mattina all’antistadio l’attaccante Pietro Cianci (ufficiale, arriva in prestito dal Catania, con opzione e obbligo di riscatto) e il portiere Gianmarco Vannucchi hanno svolto la seduta con i nuovi compagni e si candidano dunque per esordire fin dalla partita di Pontedera (domani ore 20.45). E’ tornato in gruppo Martella che aveva saltato Ternana-Pescara, mentre Viviani ha svolto un differenziato. Questa mattina ancora allenamento al "Taddei" a porte chiuse. Abate sarà in conferenza alle 12.30. Si tenta di prelevare dal Catanzaro il difensore Nicolò Brighenti (89). La sua duttilità (centrale e in grado di giocare su entrambe le fasce) è un indubbio punto di forza, ma non vorrebbe scendere in Serie C. Per Francesco Donati (01) dell’Empoli, ugualmente difensore duttile, la Ternana avrebbe pronto un biennale. Ore decisive anche per l’attaccante Youssouph Cheikh Sylla (98) del Perugia. Per l’attaccante Alessio Curcio (90) del Catanzaro sembrano in vantaggio Benevento e Catania. Si valuta chi cedere tra i portieri Vitali e Franchi (più probabile il primo). Si deciderà sul filo di lana il futuro di Bogdan, Boloca, Labojko, Donnarumma, Rovaglia e Ferrante. La società rossoverde comunica che l’offerta per seguire le Fere su Now Tv al prezzo di 12,99 euro al mese anzichè 24,99 euro, per i primi 12 mesi, è attivabile esclusivamente tramite App Noi Ternana (scaricabile gratis su Apple Store e Play Store). La promozione Pass Sport di Now è attivabile solo con i codici entro l’8 settembre.