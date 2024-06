Ternana-Milan, Abate incrocia il passato. Ai saluti Iannarilli, Corrado e Donnarumma

Nessuna sorpresa per le Fere nella composizione dei gironi di Serie C. Ma evidentemente era destino che tornassero ben presto a incrociarsi le strade di Ignazio Abate con i colori rossoneri. Nel girone B in cui giocherà la Ternana è stato infatti inserito per sorteggio il "Milan Futuro", formazione under 23 allenata da Daniele Bonera che da calciatore è stato compagno di squadra del nuovo tecnico rossoverde dal 2009 al 2015 (ovviamente nel Milan) e poi vice di Stefano Pioli. Per il resto, le avversarie dei rossoverdi (altro servizio in cronaca) saranno in pratica tutte quelle ipotizzate e va evidenziato che il doppio derby umbro con Perugia e Gubbio è una situazione che non si verificava dalla C2 86/87 (in Lega Pro 2008/2009 con le fere e i biancorossi c’era il Foligno.

Mercato. E’ ormai scontato che anche quest’anno partiranno calciatori di spicco che vantano ingaggi notevoli. Le loro cessioni potrebbero rappresentare i primi movimenti reali della Ternana. Manca soltanto l’ufficialità per il trasferimento di Antony Iannarilli all’Avellino. Erano del resto molto poche le sue probabilità di permanenza nell’ambito della scadenza naturale del contratto (30 giugno 2025). Inizialmente, come spiegato dal diesse Stefano Capozucca che aveva provato a intavolare tali trattative, per il portiere c’erano stati contatti con il Frosinone e con la Lazio. Poi è arrivata la decisa proposta dell’ambizioso Avellino che sembra abbia offerto a Iannarilli un importante biennale. L’ufficialità potrebbe arrivare fin dalle prime battute ufficiali di calciomercato (apertura lunedì prossimo). Discorso più o meno simile per Niccolò Corrado. Anche in questo caso "ballano" cifre importanti. Il difensore mancino ha un contratto con scadenza 2026, ma partirà. Continuano i contatti tra Ternana e Brescia nel tentativo di ridurre la forbice tra domanda e offerta (sembra si continui a discutere intorno ai 350-400 mila euro). Potrebbe esserci un’accelerazione con il rientro in sede del presidente Massimo Cellino e nei primi giorni della prossima settimana è possibile la svolta decisiva. Il Modena, altra pretendente (dove Corrado ha giocato il girone di ritorno), sembra puntare molto su Idrissi del Cagliari. Si prospetta un trasferimento al Sud per Alfredo Donnarumma, altra pedina (rientrata dal prestito al Catanzaro) che vanta un elevato ingaggio di difficile rimodulazione. L’attaccante vorrebbe restare in Serie B (dunque poche chance per il Foggia) ed ecco dunque la possibilità di un suo ritorno alla Salernitana, dove potrebbe tornare ad affiancare Coda che il club campano sta per prelevare dal Genoa.