Ternana-Milan Futuro 3-0, Fere in scia alla capolista

Terni, 2 dicembre 2024 - La Ternana infila con merito il sedicesimo risultato utile consecutivo e grazie alla vittoria ottenuta con un secco 3 a 0 sul Milan Futuro riesce a mantenersi sulla scia della capolista Pescara.

E’ stata una doppia soddisfazione per il tecnico delle fere Ignazio Abate, per il quale la partita racchiudeva un significato particolare visti i suoi grandi trascorsi con il club rossonero. Abate ha optato per il suo modulo di gioco tradizionale e riproposto il tridente avanzato formato da Romeo, Cicerelli e Curcio che hanno agito alle spalle del centravanti Cianci. In difesa, invece, c’è stata la conferma per Casasola che nell’occasione ha vestito anche i panni da goleador realizzando una splendida doppietta. Curcio, nel primo tempo, si è visto negare il gol dal palo mentre Cianci ha calato il tris per i rossoverdi nella parte finale della gara.

Quasi allo scadere, invece, Ferrante ha sciupato una ghiotta occasione per chiudere in goleada. I rossoverdi, dunque, tengono il passo ribadendo le proprie giuste ambizioni di vertice.

Ternana-Milan Futuro 3-0

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola, Loiacono, Capuano, Tito (38’ pt Martella), De Boer, Aloi (17’ st Maestrelli), Romeo, Curcio (32’ st Ferrante), Cicerelli (32’ st Carboni), Cianci (32’ st Donnarumma). A disp.: Vitali, Donati, Bellavigna, Patanè. All. Abate

MILAN FUTURO (3-5-2) Raveyre, Zukic, Minotti, Coubis, Bartesaghi (17 st Bozzolan), Malaspina, Stalmach (25’ st Sandri), Vos (25’ st Turco), Jimenez (1’ st Magni), Sia (40’ st Traore), Longo. A disp.: Nava, Mastrantonio, Dutu, D’Alessio, Fall, Omoregbe. All. Bonera

ARBITRO: Lovison di Padova

MARCATORI: 8’ pt e 24’ st Casasola, 18’ st Cianci

NOTE: Spettatori 5.767 (21 ospiti). Ammoniti: Aloi, Stalmach, Romeo, Capuano, Sandri. Angoli: 5 a 1. Recupero: 3’ e 4’