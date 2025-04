Ternana-Pianese: Liverani conferma i convocati, biglietti disponibili al Liberati

di Augusto Austeri

TERNI

Nessuna novità nei disponibili nonostante il rinvio. Per la sfida con la Pianese, in cui le Fere devono conquistare almeno quel punto che varrebbe la certezza del 2° posto, Fabio Liverani ha confermato l’elenco dei 22 convocati che era stato comunicato il giorno di Pasqua. Dunque, non ci sono Brignola (aveva qualche possibilità di recupero per la panchina), Donnarumma, Loiacono, Romeo e Krastev. In difesa vedremo forse Donati e Maestrelli (che rientra dalla squalifica come Millico), rispettivamente per Casasola e Fazzi. Nella possibile mediana a tre ha buone chance Damiani per la cabina di regia, è piuttosto gettonato l’impiego di Corradini (assente per infortunio contro il Milan Futuro) e sembra esserci un affollato ballottaggio per la terza maglia. "Dal punto di vista mentale è stata una settimana più libera delle precedenti – ha detto Liverani sabato scorso – e in qualsiasi modo dovremo fare risultato. La squadra è in crescita. Manca la scintilla e dobbiamo trovarla in questa partita. Stiamo già provando a giocare in modo diverso. Non parlo del prima. Lavoriamo per avere un equilibrio. Pensiamo ai playoff, al di là di fare una gara in più o in meno. Ma la squadra merita il secondo posto per il campionato che ha fatto".

La prevendita dei biglietti per Ternana-Pianese è stata riaperta sul circuito VivaTicket (on line e nei punti vendita) e ai botteghini del "Liberati" (orario odierno dalle 11 alle 18 senza interruzioni). I biglietti acquistati prima del rinvio sono validi. Coloro che non potessero essere presenti al "Liberati", qualora abbiano effettuato l’acquisto online e nei punti vendita possono chiedere il rimborso fino alle 16.30 odierne su https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi. Qualora l’acquisto sia stato effettuato ai botteghini dello stadio, il rimborso può essere richiesto presso i medesimi entro lo stesso orario esibendo il biglietto da restituire. Intanto per Virtus Entella-Ternana (domenica ore 16.30, ultimo turno della stagione regolare) è stato designato Stefano Striamo della sezione di Salerno. E’ al primo anno nella Can C, in cui vanta 8 partite dirette.

COSI’ IN CAMPO. Stadio "Libero Liberati" ore 18.00.

TERNANA (4-3-1-2): Vannucchi; Donati, Maestrelli, Capuano, Tito; Corradini, Damiani, Vallocchia; Curcio; Cianci, Cicerelli. All. Liverani.

PIANESE (3-4-1-2): Filippis; Ercolani, Indragoli, Masetti; Da Pozzo; Proietto, Simeoni, Chesti; Marchesi; Bacchin, Mignani. All. Formisano.

Arbitro: Tropiano di Bari.