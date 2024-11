Ternana, nel mirino Carpi e Milan Futuro. Abate: "Fiero della prestazione della squadra"

Due giorni di meritato riposo per le Fere dopo la goleada e il turno molto fruttifero. E’ una settimana di lavoro "lunga" (a Carpi si giocherà lunedì alle 20.30) e dunque la squadra di Ignazio Abate riprenderà ad allenarsi domani all’antistadio, a porte aperte (ore 15). Le distanze dal Pescara si sono nuovamente ridotte ed è stata agganciata la Torres, battuta in casa dalla Virtus Entella che si conferma team da non sottovalutare anche in ottica promozione diretta. La classifica non è comunque ancora definita. La capolista, infatti, scenderà in campo giovedì prossimo al "Adriatico" contro il Milan Futuro per disputare la gara rinviata alla 9a giornata. In casa rossoverde si attende invece entro metà dicembre l’esito del ricorso presentato contro la penalizzazione di 2 punti. Il 5-0 sulla Lucchese ("valanga rossoverde" ha commentato il presidente Stefano D’Alessandro sul proprio profilo Instagram) consente alla Ternana di allungare la serie positiva a 14 turni, di vantare il maggior numero di gol realizzati in riferimento ai tre gironi di Serie C, ma anche uno dei migliori reparti arretrati (anche se nel post partita Abate ha auspicato ulteriori progressi in difesa). Domenica scorsa è giunta tra l’altro l’ennesima conferma che per Emmanuele Cicerelli è una grande stagione anche come bomber: 9 gol (il suo record era 6, alla Paganese nel 2016/2017) e capocannoniere del campionato insieme a Corazza dell’Ascoli. "Sono arrivato alla partita con una certa ferocia – ha spiegato l’esterno d’attacco rossoverde – perchè a causa di un problema fastidioso non avevo potuto giocare dall’inizio al Curi". Sono fiero della prestazione odierna. Sbloccare il risultato è sempre importante e questa volta è toccato a me. Ma soprattutto sono contento della prestazione della squadra. Siamo stati bravi nel gestire e affondare nei momenti giusti". E’ stata una giornata felice anche per un bomber di razza come Alfredo Donnarumma, che entrato a metà ripresa ha realizzato un gol d’autore e ha prodotto l’assist per il 5-0: "Siamo stati bravi nell’indirizzare la gara, perchè in questo campionato ogni sfida va affrontata con la giusta mentalità. Sono contento per il gol e di aver contributo al punteggio importante. Una delle mie specialità è proprio partire sul filo del fuorigioco, ma tanto merito va ad Aloi per il grande passaggio. Sono molto contento anche per l’assist a Casasola e i cinque gol sono stati l’emblema della partita fatta dalla Ternana. Vincere il derby sarebbe stato importante – conclude l’attaccante – ma questa vittoria aggiunge valore anche a quel pareggio".