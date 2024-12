Ternana, nel mirino la trasferta con la Pianese. Abate: "Ci attende una partita complicata"

Messa subito in archivio la netta vittoria col Milan Futuro, in casa rossoverde si è già concentrati sulla trasferta con la Pianese. A cominciare da Ignazio Abate, il quale nel dopopartita coi rossoneri ha evidenziato i potenziali pericoli che si nascondono dietro all’impegno di sabato prossimo a Piancastagnaio. "Ci attende una trasferta molto insidiosa – dice il tecnico – per il modo in cui gioca la Pianese, cioè a uomo in ogni zona del campo. Dovremo essere veramente bravi nel difendere e nel gestire la palla perché avremo una partita complicatissima. Ma alleno grandi giocatori e sono convinto che faremo una grande partita pure coi toscani". Nell’occasione Abate sarà alle prese con problemi in difesa causati dalle assenze dello squalificato Capuano e dell’infortunato Tito, che domenica scorsa è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo a causa di uno stiramento alla coscia sinistra. Sulla situazione venutasi a creare in vista del confronto con la Pianese il tecnico non fa drammi. "Tutti i miei ragazzi sono affidabili e si allenano sempre con impegno e costanza per poter giocare. Troveremo altre soluzioni. Stiamo attraversando un momento in cui dobbiamo tenere botta perché non siamo in tanti e abbiamo la necessità di dividerci le energie. Su questo aspetto, però, sono felice perché chiunque entra in campo dà il proprio contributo con una forza mentale non indifferente. Ho la sensazione che la squadra abbia acquisito un’importante maturità perché ora nelle difficoltà ci sguazza, nel senso che riesce a starci con la massima tranquillità senza perdere la bussola". Sulle prospettive dei rossoverdi, che hanno inanellato il 16esimo risultato utile consecutivo, e sulle ipotesi di calciomercato, l’allenatore ha idee molto chiare. "Il campionato si deciderà nell’ultimo mese e mezzo e noi dovremo farci trovare pronti nella fase cruciale della stagione, lavorando con umiltà e perseveranza ogni settimana. Il nostro obiettivo si chiama Pianese e dovremo continuare ad impegnarci tirando fuori la sana ignoranza che c’è dentro di noi. Il mercato non ci interessa, non possiamo pensarci in questo momento". Le fere riprenderanno a lavorare oggi (ore 11) al Taddei a porte aperte.

Giovani: il bilancio delle squadre giovanili rossoverdi nelle gare del fine settimana è stato di 3 vittorie e 2 sconfitte. Hanno vinto la Primavera di Morrone, 3 a 1 in casa con la Salernitana (reti di Loconte, Valenti e Fulga), l’Under 16 di Romeo, 1 a 0 in casa (gol di Pavese) e l’Under 17 di Di Loreto, 2 a 0 in trasferta ad Arezzo (doppietta di Dezio). Sconfitte l’Under 15 di Caccavale, 2 a 1 ad Arezzo (gol di Pigato) e l’Under 14 di Battistoni, 3 a 0 in casa con la Roma.