Ternana nelle mani dei ternani Vitali e Novelli

Le prime mosse per la nuova Ternana riguardano i portieri. E’ infatti ufficiale il rinnovo per Tommaso Vitali, come il primo contratto da professionista per Filippo Novelli. Intanto arrivano i saluti di Antony Iannarilli. Niccolò Corrado passa al Brescia.

Vitali. Le sue qualità sono emerse in pieno la scorsa primavera nelle 6 partite in cui ha sostituito Iannarilli e che hanno indotto la societaria a garantirgli il rinnovo. Stefano Capozucca aveva subito creduto in lui un anno fa, evitandone la partenza. Il contratto del portiere classe ‘99, nato a Terni e cresciuto nelle giovanili rossoverdi, è stato rinnovato fino al 30 giugno 2027.

Novelli. Anche lui è ternano ed è un prodotto del vivaio. Classe ’07, la scorsa stagione ha difeso la porta della Primavera e dell’Under 17, oltre ad essere costantemente aggregato in prima squadra. Ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2027 e sarà il terzo portiere.

Franchi. Classe ’02, la Ternana lo ha prelevato dal Burnley lo scorso gennaio, ingaggiandolo con un contratto scadenza 30 giugno 2027. E’ il "vice" di Vitali, senza escludere un trasferimento in prestito per consentirgli di giocare con continuità e maturare ulteriormente.

Iannarilli è il nuovo portiere dell’Avellino e si congeda ringraziando tutti con una bella lettera sul proprio profilo Instagram. Ne riportiamo alcuni passaggi: "Si conclude l’esperienza più lunga della mia carriera...6 anni, 213 partite...salutare questi colori, trovare le parole per descrivere tutto quello che ho vissuto è veramente difficile. Nel mio cuore resteranno la Ternana dei record, i rigori parati nei derby, lo stadio Liberati, i miei compagni di spogliatoio e tanti altri momenti fantastici. Porteró dentro anche qualche brutta cicatrice come quella del 23 maggio. Non dimenticherò mai la Città di Terni e la Ternana. Un grazie particolare a tutta la tifoseria che mi ha sempre sostenuto, nel bene e nel male. Vi voglio bene. Ciao Fere con affetto Ianna".

Corrado. Il difensore mancino sta per firmare con il Brescia che era in vantaggio sulla Reggiana (decisivo il contatto diretto tra il presidente Cellino e il diesse rossoverde Capozucca). L’accordo con la Ternana (fonte gianlucadimarzio.com) prevede il prestito con obbligo di riscatto per 500 mila euro. Prosegue la messa a punto del "Liberati". Oltre alla risemina del manto erboso effettuata anche quest’anno, sta per essere completata la riqualificazione tecno-energetica delle torri faro, finanziata dal Comune con i fondi dei canoni idrici.