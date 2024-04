Ternana nelle mani di Franchi e Vitali. Tante incognite per il match a Cremona

Tante incognite in vista della partita di Cremona. Sarà la prima in cui, dopo lungo tempo, la Ternana dovrà rinunciare a Iannarilli. Il campionato del portiere sembra finito a causa della frattura di due costole (un’ipotesi ottimistica indica che potrebbe recuperare per le ultime due gare). Di certo, a iniziare dalla sfida dello "Zini" vedremo tra i pali uno tra Franchi e Vitali, giovani su cui si ripone grande fiducia, ma che ovviamente non possono garantire l’esperienza di "Ianna", a maggior ragione in una striscia di gare che si preannunciano caldissime. Ma Breda, anche considerando quanto visto contro il Modena, deve risolvere problemi in ogni reparto. In difesa è da individuare chi ricoprirà il ruolo di braccetto di destra lasciato libero da Sgarbi che ha chiuso in anticipo la stagione a causa della rottura del tendine d’Achille. Contro la Sampdoria il prescelto è stato Sorensen, contro il Modena è stata la volta di Boloca che, anche in seguito all’ammonizione, ha lasciato il posto a Dalle Mura. Quest’ultimo, seppure mancino, oltre al prodigioso salvataggio sulla linea ha mostrato di sapersi adattare, confermando la personalità emersa anche contro Palermo e Parma (gare in cui aveva giocato nel suo ruolo naturale). Breda è anche alle prese con l’appannamento mostrato dalla linea mediana contro la Samp e sabato scorso. In attacco persiste il dubbio Favilli-Raimondo. Ferme restando le diverse caratteristiche, è fondamentale che i due ritrovino la via del gol. La squadra ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio. Assenti gli infortunati Iannarilli, Sgarbi e Zuberek. Lavoro personalizzato per N’Guessan. Oggi seduta alle 14.30, sempre a porte aperte.

Prevendita. I biglietti per Cremonese-Ternana sono disponibili online su Ticketone e nei relativi punti vendita. Allo "Zini" il settore ospiti è la Curva Nord. I prezzi: intero 15 euro, "giovane" 10 euro (ragazzi e ragazze da 14 anni compiuti a 18 anni non ancora compiuti il giorno della gara), "under 14" 5 euro (14 anni non ancora compiuti il giorno della gara).