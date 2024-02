Ternana, non puoi sbagliare. Con la Reggiana vale doppio

di Augusto Austeri

TERNI

Dal quel 3-0 all’andata (prima vittoria stagionale dei rossoverdi) molta acqua è passata sotto i ponti. Con 7 turni di imbattibilità la Reggiana ha lasciato la zona-pericolo. La Ternana, che nel doppio turno casalingo con Como e Spezia ha raccolto soltanto il beffardo pareggio con i liguri, continua a soffrire. "Non dobbiamo pensare di stare peggio di altri – spiega Roberto Breda – e trarre insegnamento anche dalla gara di domenica scorsa. Siamo tutti arrabbiati, ma sono arrivati anche segnali che siamo vivi, seppure in trincea, dove non si fanno sogni e si vive alla giornata. Non c’è presunzione nel dire che con la Reggiana vogliamo vincere, ma dobbiamo anche rispettarla perchè è una buona squadra con un’idea di gioco ben definita". Le troppe vittorie bruciate nel finale: "Non è un caso, visto che è accaduto più volte e con allenatori diversi. Abbiamo difficoltà nel gestire l’emotività e ci sta costando punti. Ma con lo Spezia è stato positivo aver cercato la vittoria fino alla fine e aver trovato il gol del vantaggio al 90’. E pensate in quell’azione dov’era Sgarbi (difensore, era in area avversaria sotto rete, n.d.r.)". La Ternana sembra non avere un leader in campo: "Ho sempre pensato, anche da calciatore e capitano, che il leader deve essere l’idea di gioco. Vedi il Napoli della scorsa stagione". La risalita della Reggiana: "Ha trovato equilibrio, è solida e sta meritando una classifica importante. La Serie B – conclude Breda – propone spesso momenti alterni da saper gestire come è accaduto anche noi". Nei 23 convocati torna Favilli (foto a destra) che ha scontato i due turni di squalifica. Out Pyyhtia e Favasuli che si aggiungono agli altri infortunati N’Guessan, Viviani e Zuberek. Nella Reggiana non ci sono Crnigoj, Vido e Romagna. Le Fere avranno al seguito 582 tifosi.

COSI’ IN CAMPO. "Mapei Stadium-Città del Tricolore" ore 14.00.

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Bianco, Kabashi, Pieragnolo; Antiste; Melegoni, Gondo. All.: Nesta.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, deBoer, Amatucci, Faticanti, Carboni; Pereiro, Raimondo. All.: Breda.

ARBITRO: Monaldi di Macerata.