Ternana, nuovo manager. È in arrivo Diego Foresti

di Augusto Austeri

Importanti movimenti in atto nella società rossoverde, anche nell’ottica del progetto stadio-clinica. Sta infatti per firmare Diego Foresti, ex direttore generale del Catanzaro, club da cui si è separato la scorsa settimana alla scadenza naturale del contratto, dopo quattro anni, lasciando un ottimo ricordo nella proprietà e nei tifosi. E’ da vedere se nella Ternana acquisirà il medesimo incarico, oppure se si occuperà di rapporti istituzionali anche in relazione al progetto stadio-clinica (incarico che in alternativa sarebbe affidato a Giuseppe D’Aniello, attuale direttore operativo-gestionale). Foresti, 53 anni, bergamasco, originariamente imprenditore, è un manager con ampie competenze. Ha iniziato nell’Alzano Virescit da vicepresidente, per poi approdare al Monza nel 2003 come team manager e dove è rimasto per cinque anni. E’ stato poi consulente di mercato a livello internazionale, soprattutto in Partizan e Stella Rossa. Nel 2016/2017, da direttore generale del Como, è riuscito a compattare più volte ambiente e squadra (che conquistò i playoff) nonostante le gravi problematiche societarie che poi portarono il club all’esclusione dal successivo campionato. Foresti è così passato alla Viterbese dove è rimasto per tre anni, contribuendo in modo determinante alla crescita del club, occupandosi anche di infrastrutture e rapporti con le istituzioni. Poi, è arrivata l’ottima avventura quadriennale a Catanzaro. Intanto, si attende l’ufficialità per la sede e le date del ritiro estivo. Sembra certo che la preparazione si svolgerà da metà luglio sui due campi in erba di San Gemini su cui avrebbero già iniziato a lavorare gli addetti che curano il manto del "Liberati". Al termine della prima settimana di ritiro la Ternana dovrebbe disputare un’amichevole contro il team locale. La squadra dovrebbe alloggiare al "Garden" di Terni.