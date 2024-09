Ternana, oggi l’ufficialità per Cianci . Arriva anche Vannucchi, si punta su Donati

Oggi l’ufficialità per Cianci e arriva anche Vannucchi. Inoltre, si punta forte su Donati. Persistono i complicati nodi in uscita. Per Pietro Cianci (96) è stato raggiunto l’accordo con il Catania sulla base del prestito annuale e obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Gianmarco Vannucchi, portiere classe ’95 svincolatosi dal Taranto, oggi inizierà ad allenarsi con i nuovi compagni. Cresciuto nella Juventus, ha giocato in Renate, Alessandria, Salernitana e Padova. Vanta oltre 200 presenze in Serie C. Si valuta chi tra Tommaso Vitali e Denis Franchi approderà altrove in prestito. Il diggì Foresti e il diesse Mammarella seguono Alessio Curcio (90) attaccante esterno d’esperienza che vede molto bene la porta. Reduce dalla stagione giocata in prestito alla Casertana (15 gol, 5 assist), è in uscita dal Catanzaro dove, come Cianci, ha incrociato Foresti. Ha contribuito alla promozione in B dei calabresi con 9 gol e 2 assist. C’è la forte concorrenza di Benevento e Catania. Si continua a seguire Youssouph Cheikh Sylla (98) attaccante del Perugia. Per la difesa l’obiettivo resta il duttile Francesco Donati (01) dell’Empoli a cui la Ternana ha proposto un biennale. Sul tavolo ci sono le questioni (alcune molto complicate) relative ai possibili partenti: Bogdan, Boloca, Labojko, de Boer, Viviani, forse Donnarumma e Rovaglia (resterà uno dei due). Il portiere Alessandro Morlupo (05) torna in prestito all’Ostia Mare.

Fabio Tito. Il mancino, subito titolare contro il Pescara, ha svolto un rigido compito in fase di copertura, ma nelle sue corde c’è anche la fase di spinta. E’ molto soddisfatto di essere una Fera: "Non potevo fare scelta migliore – spiega Tito sui canali social della Ternana – perchè la società è solida e in questa piazza si può fare tranquillamente calcio con la voglia di tornare subito in Serie B. Negli ultimi anni ho agito sia da terzino che da esterno di centrocampo. Con la mia esperienza ho tanta voglia di aiutare i miei compagni a raggiungere l’obiettivo".

Giudice sportivo. Multa di 400 euro alla Ternana per il lancio di un petardo e di 1.500 euro al Pescara per varie motivazioni, in merito alla gara di venerdì scorso.

Dal campo. I rossoverdi continuano ad allenarsi all’antistadio, dove saranno anche oggi dalle ore 17 in vista della gara di Pontedera (venerdì ore 20.45). Lavorano ancora a parte Martella e Viviani.

Arbitro. Per la partita Pontedera-Ternana è stata designata Silvia Gasperotti di Rovereto. E’ arbitro internazionale dal 2021 ed è al 3° anno nella Can C (11 partite dirette).

Gli assistenti sono Ionut Eusebio Nechita di Lecco e Angelo Tomasi di Lecce, il IV ufficiale Giuseppe Morello di Tivoli.