Ternana, operazione Samp. Esodo record dei tifosi

di Massimo Ciaccolini

La ripresa degli allenamenti, dopo due giorni di riposo, per cominciare il lavoro in vista del confronto con la Sampdoria (arbitro Alessandro Prontera di Bologna), e i preparativi per l’esodo di Pasquetta da parte dei supporters rossoverdi che in occasione della trasferta a Genova si accingono a battere il record stagionale di presenze lontano dal "Liberati". La prima delle otto "finali" per la salvezza è alle viste e le fere sono più che mai concentrate per riprendere il filo del campionato dopo la sosta. Ieri hanno svolto lavoro personalizzato il portiere Antony Iannarilli, il difensore Ange N’Guessan, il centrocampista Federico Viviani e l’attaccante Andrea Favilli. Il recupero di quest’ultimo per la gara coi liguri è ancora incerto, e si continua a monitorare la situazione per verificare se il risentimento all’adduttore sinistro accusato contro il Cosenza verrà assorbito in tempo utile. Alla seduta di lavoro di ieri non sono stati presenti l’attaccante Jan Zuberek e il centrocampista Niklas Pyyhtia, che torneranno a disposizione di Breda nell’allenamento odierno – in programma al "Taddei" – dopo aver concluso i propri impegni internazionali. A "Marassi", come detto, ci sarà una massiccia presenza di tifosi ternani. Alle ore 19.30 di ieri sono stati venduti 560 biglietti, dato vicino al record di 655 della trasferta a Pisa. Al fianco delle fere saranno presenti tutti i gruppi organizzati del tifo rossoverde, e in nome dello storico gemellaggio tra le due tifoserie, prima della partita e fuori dallo stadio, ci sarà un incontro con i gruppi della "Gradinata Sud" sampdoriana.