Ternana, ora avanti così

Squadra che vince non si tocca, recita un vecchio adagio al quale – il condizionale è sempre d’obbligo – potrebbe ispirarsi Roberto Breda per il confronto in casa del Brescia in programma dopodomani (ore 14). Il tecnico, che da ieri ha iniziato a preparare a porte chiuse l’importantissima sfida contro le rondinelle, dovrebbe confermare la formazione schierata all’inizio della gara vinta sabato scorso allo "Zini" di Cremona. Nel reparto d’attacco potrebbe sussistere l’ormai consueto ballottaggio tra Raimondo e Favilli, con quest’ultimo che al momento è considerato favorito dopo aver finalmente rotto il ghiaccio con la sua prima rete in campionato realizzata contro la Cremonese, mentre per il resto non dovrebbero esserci cambiamenti. Va, però, considerato anche il fatto che in questa ultima fase del campionato, decisiva ai fini della salvezza, Breda deve tener conto delle posizioni riferite ai calciatori diffidati i quali sono a rischio di squalifica. In tale ottica, teoricamente si potrebbe ragionare sull’eventualità dell’impiego di Favasuli in ballottaggio con uno tra Carboni e Casasola, inseriti nella lista dei rossoverdi che al prossimo cartellino giallo dovranno saltare un turno di gara. Nella seduta di lavoro svoltasi ieri è rientrato in gruppo Marginean mentre hanno ancora marcato assenza Sgarbi e Zuberek. Sorensen e N’Guessan sono stati impegnati in un lavoro personalizzato e Iannarilli ha effettuato terapie e attività in palestra. Pertanto, in vista della gara col Brescia Faticanti e Marginean dovrebbero tornare a disposizione. Le fere lavoreranno al "Liberati" anche stamattina (ore 10.30). Al "Rigamonti" arbitrerà Kevin Bonacina che il 21 ottobre scorso ha diretto anche il confronto del girone d’andata tra la Ternana e il Brescia, vinto dai lombardi per 1 a 0 grazie al gol di Bisoli. In questo campionato il "fischietto" bergamasco ha incrociato le fere anche nella gara disputata al "Liberati" col Pisa, finita 1 a 1, e nella trasferta a Palermo vinta per 3 a 2.