Ternana, ora il big match con la Torres. Aloi è tornato ad allenarsi in gruppo

Notizie positive dalla seduta di ripresa, in vista del big match con la Torres. Aloi è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo gli ultimi accertamenti a cui si è sottoposto in seguito alla distorsione al ginocchio che lo ha obbligato a saltare 7 partite, da quella di Gubbio in poi. Si presume dunque che per la gara di Sassari (domenica ore 15) il tecnico Abate possa contare, almeno per la panchina, sul prezioso recupero del mediano ex Pescara e Avellino, in un reparto che, lo ricordiamo, deve fare a meno di Damiani che sta effettuando la riabilitazione post operatoria e tornerà a disposizione non prima di marzo. Buone notizie anche per Maestrelli e Tito. Il primo, uscito per infortunio durante il secondo tempo di Ternana-Ascoli, si è regolarmente allenato con i compagni, confermando le sensazioni positive emerse nell’immediato post gara. Il bollettino pubblicato dalla Società rossoverde riporta inoltre che Tito ha ripreso a lavorare in modo personalizzato. Il difensore mancino aveva accusato un problema muscolare al termine della gara con il Campobasso, che lo ha obbligato a saltare quella di domenica scorsa. Possiamo dunque presumere che la sua condizione sarà valutata nei prossimi giorni nell’ottica di un possibile recupero in extremis per la sfida con la Torres. Cianci non ha preso parte all’allenamento essendo in permesso. Oggi è in programma una doppia seduta a porte aperte, sempre al "Taddei" (ore 10.30 e ore 15.00). ARBITRO: Designazione d’esperienza. La sfida con la Torres sarà diretta da Andrea Calzavara di Varese che è al 5° anno nella Can C ed è tra i candidati per il salto di categoria. Vanta 56 partite, con 26 "1", 19 "X" e 11 "2". Al "Vanni Sanna" sarà assistito da Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Andrea Cecchi di Roma 1, dal IV ufficiale Giorgio Bozzetto di Bergamo.

Settore giovanile. Bilancio positivo nel weekend anche per le formazioni minori, tutte impegnate in trasferta contro i pari età dell’Ascoli al "Picchio Village". L’Under 17 di Marco Di Loreto ha vinto 3-2 con una grande rimonta dopo il 2-0 dei bianconeri, grazie ai gol di Bruti, Dezio e Coltorti e resta al comando della classifica. Successo pieno, ugualmente in rimonta dopo lo svantaggio iniziale, anche per l’Under 16 di Rodolfo Romeo con le reti di Rosati e Giandarelli. Pareggio per l’Under 15 di Maurizio Caccavale che invece si era portata sul doppio vantaggio con i gol di Filiberti e Pigato nel primo tempo. Turno di riposo per la Primavera 2 di Stefano Morrone.