Ternana, ora tre partite in nove giorni. E Abate recupera pedine importanti

Recupero di importanti pedine in vista di tre partite in nove giorni. Il pareggio di Sassari ha rallentato la marcia dei rossoverdi rispetto al Pescara, ma tra le note positive ci sono senza dubbio il ritorno di Aloi nei convocati dopo 7 gare di assenza per infortunio e il fatto che Tito, reduce dal problema muscolare che lo aveva obbligato al forfait contro l’Ascoli e in dubbio fino all’ultimo, abbia giocato la mezzora finale. Il primo non è ovviamente ancora al top e lo conferma il fatto che domenica scorsa sia rimasto in panchina, ma potrebbe tornare in campo, almeno in corsa, già contro il Rimini (venerdì ore 20.30 al "Liberati") e a Sestri Levante (martedì), poi, forse, giocarsi le proprie chance da titolare per la sfida con la Spal (sabato 2 novembre). L’apporto di Aloi sarà senza dubbio importante, anche considerando che Damiani tornerà a disposizione non prima di marzo e che in mediana Corradini e de Boer stanno facendo gli straordinari. E’ inoltre da tenere presente che per il reparto si continua a valutare l’ipotesi di un reintegro in lista di Viviani che in allenamento sta tentando di aumentare i ritmi. Non va inoltre trascurato che all’occorrenza anche Krastev può giocare in mediana. Il giovane difensore della Fiorentina, rimasto in panchina sia contro l’Ascoli che contro la Torres, sta recuperando lo standard di condizione dopo l’infortunio. Tito è rientrato in gruppo in tempi brevi. Il pari ruolo Martella si è ben comportato sia contro l’Ascoli che a Sassari, ma è ovvio che con il trascorrere dei giorni l’ex Avellino veda aumentare le possibilità di un rientro da titolare. In ogni caso, per Abate aumentano le opzioni in vista di tre gare ravvicinate nelle quali si tenterà di fare bottino pieno. Il tentativo è ovviamente quello di accorciare al più presto le distanze dalla capolista Pescara che, va ricordato, deve recuperare la partita interna con il Milan Futuro (si giocherà giovedì 21 novembre alle 20.45), ma anche, sempre sulla base dell’attuale classifica, di staccare la ben attrezzata Virtus Entella, senza trascurare la necessità di respingere l’eventuale assalto delle altrettanto pericolose e ambiziose Arezzo e Torres.

Dal campo. La squadra rossoverde ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio a porte chiuse all’antistadio, L’unico indisponibile è Damiani. Per oggi è in programma una seduta a porte aperte alle ore 11.

Prevendita. I biglietti per Ternana-Rimini sono disponibili sul circuito VivaTicket (ricevitorie e online). I botteghini dello stadio saranno aperti venerdì dalle ore 16 fino a inizio gara.