Ternana, ore decisive per il mercato. Trattativa con il Gubbio per Tozzuolo

Ore decisive per le prime mosse di mercato. La Società rossoverde non ha mai fatto mistero che Alessandro Tozzuolo, centrale difensivo classe 2002 del Gubbio, rappresenti un concreto obiettivo per rimpiazzare l’indisponibile Dimo Krastev. Le parti ne hanno ovviamente parlato anche a margine della partita di venerdì scorso.

La contropartita, previo assenso dell’Hellas Verona proprietaria del cartellino, potrebbe essere l’esterno d’attacco Nicola Patanè, classe 2004, che non sta trovando spazio nello scacchiere di Ignazio Abate. Il Gubbio, ovviamente, prima di dare il via libera vuole assicurarsi un pari ruolo di Tozzuolo. Il diesse rossoverde Carlo Mammarella prova a stringere anche con il Catania per il centrocampista Luca Verna (93) che andrebbe a sostituire l’altro lungodegente Samuele Damiani.

E’ sempre da tenere d’occhio l’esterno d’attacco Giovanni Bruzzaniti (2000) del Crotone, in forza al Pineto.

Dal campo. I rossoverdi hanno svolto un allenamento pomeridiano a porte aperte all’antistadio. E’ iniziato il lavoro tattico specifico per la sfida di Pineto (venerdì ore 20.30) e domani scatta la modalità porte chiuse. Abate studia le mosse per ovviare all’assenza di Casasola (l’ammonizione rimediata con il Gubbio fa scattare la squalifica). La duttilità di Romeo e Donati consentirà di trovare una soluzione adeguata. Si confida nella disponibilità di Cianci il cui problema al polpaccio ne ha sconsigliato del tutto l’impiego sabato scorso. Appare più difficile la situazione relativa al recupero di Maestrelli.

Settore giovanile. La Primavera vince 3-2 a Cosenza (gol di Rocco per i locali, pareggio di Bonugli, vantaggio rossoverde con Boudaas, 2-2 di Ragone e gol vittoria di Pilana). E’ il 3° successo consecutivo e vale la zona playoff (4a piazza con Ascoli e Benevento).

Nella doppia sfida interna con il Pescara, vince 4-1 l’Under 17 capolista girone C (Angher, Giacalone e doppietta di Dezio, Shehaj per gli ospiti), perde 1-3 l’Under 15 (De Angelis, per i biancazzurri Trisi, Sulpizi, Amari). Vince in casa anche l’Under 16, 4-2 con il Picerno (Pavese, D’Onofrio, Ponziani e Rosati, doppietta di Bembo per gli ospiti. Fa il pieno anche l’Under 14 Pro, 3-2 a Pesaro (Baldi e doppietta di Badini, per i locali Rossi e Aureli).