Ternana, pari in rimonta. Sorensen riprende il Pisa

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Diakite, Sorensen, Lucchesi, Casasola (16’ st Favasuli), Luperini (16’ st Pyyhtia), Labojko (24’ st Marginean), Celli (24’ st Corrado), Falletti (34’ st Dionisi), Distefano, Raimondo. A disp.: Brazao, Novelli, Mantovani, Capuano, Travaglini, Garau, Della Salandra, Dionisi. All. Breda

PISA (4-2-3-1): Nicolas, Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Esteves (24’ st Hermannsson), Arena (44’ st Torregrossa), Marin, Tramoni (34’ st Valoti), Piccinini (dal 1’ st Nagy), D’Alessandro (24’ st Masucci), Moreo. A disp.: Loria, Leverbe, De Vitis, Veloso, Vignato, Tourè, Gliozzi. All. Aquilani

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Marcatori: 23’ pt Tramoni, 1’ st Sorensen

NOTE: Spettatori 7.209 (594 ospiti). Ammoniti: Marin, Piccinini, Lucchesi, Arena, Falletti, Labojko, Casasola, Diakite. Angoli: 4 a 10.

Contro il Pisa la Ternana agguanta un pareggio prezioso nell’ultima del girone di andata e del 2023, al termine di una gara molto sofferta. Stavolta le fere hanno ricevuto un aiutino dalla dea bendata, che si spera possa rivelarsi di buon auspicio per il nuovo anno durante il quale i rossoverdi dovranno lottare duramente per centrare la salvezza. La partita coi toscani, oltre al punto d’oro guadagnato, è stata utile anche per fornire indicazioni importanti in vista dell’imminente riapertura del calciomercato. L’approccio al confronto è stato positivo per le fere, che al 16’ hanno avuto una buona opportunità con Luperini. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 23’ con Tramoni, che liberato in area da Piccinini, abile a disorientare la difesa, ha colpito di sinistro superando Iannarilli con la complicità della fortuita deviazione di testa di Lucchesi. La squadra di Breda trova il pareggio in avvio di ripresa (1’) con Sorensen, che raccoglie la ribattuta di Nicolas sul tiro di Raimondo a sua volta ben imbeccato da Casasola. I tifosi ternani sperano nella vittoria ma le fere si sgonfiano. Il Pisa segna al 10’ con Canestrelli, però il gol viene annullato per fuorigioco dopo il consulto al V.A.R., mentre al 15’ Casasola sciupa una grossa opportunità a due passi da Nicolas. Comincia, poi, il monologo pisano interrotto dalle fere solo nelle battute finali: al 21’ Moreo, servito da Canestrelli, colpisce il palo alla sinistra di Iannarilli mentre al 32’ Sorensen si oppone provvidenzialmente alla conclusione di Arena e ancora Iannarilli, al 36’, salva la porta con una respinta sul tiro di Valoti. La Ternana si riaccende nel finale: al 40’ ci prova Distefano dal limite mentre nel recupero (47’) Lucchesi ha una doppia occasione per segnare ma Nicolas si oppone ai due tiri consecutivi del difensore. Adesso c’è la lunga sosta di fine anno.