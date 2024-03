Ternana, porta stregata. Il Pisa passa allo scadere

PISA

1

TERNANA

0

PISA (3-5-1-1): Loria, Calabresi (17’ st Beruatto), Caracciolo, Canestrelli, Esteves (36’ st Veloso), Arena (17’ st D’Alessandro), Marin, Tourè, Barbieri, Tramoni (dal 1’ st Valoti), Moreo. A disp.: Nicolas, Leverbe, Hermansson, Sala, De Vitis, Mlakar, Masucci, Piccinini. All. Aquilani

TERNANA (3-5-1-1): Iannarilli, Sgarbi, Capuano, Lucchesi, Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia (34’ st Labojko), Carboni (45’ st Dionisi), Pereiro (25’ st Raimondo), Favilli (34’ st Distefano). A disp.: Franchi, Boloca, Sorensen, Dalle Mura, Faticanti, Favasuli, Marginean, Zuberek. All. Breda

Arbitro: Giua di Olbia

Marcatore: 44’ st Moreo

NOTE: Spettatori 6.911 (655 ternani). Ammoniti: Marin, Favilli, Sgarbi. Angoli: 5 a 8.

La Ternana cade a Pisa nel finale di gara sul gol di Moreo, subendo una grande beffa dopo aver più volte sfiorato il vantaggio anche colpendo un palo e una traversa. Oltre ai legni, le fere si sono imbattute in una giornata di grazia del portiere avversario Loria, ancora una volta preferito a Nicolas. La sconfitta inguaia in classifica i rossoverdi, che sono stati sorpassati dallo Spezia in zona play-out e si ritrovano a cinque punti di distacco da quella della salvezza. Tutto questo, peraltro, in attesa di conoscere l’esito del confronto di domani tra l’Ascoli e la Sampdoria che teoricamente potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione. Rispetto alla gara col Parma Roberto Breda ha cambiato due pedine, inserendo Lucchesi al posto di Dalle Mura in difesa e Favilli in luogo di Raimondo nel reparto avanzato. Dopo un primo tempo equilibrato, segnato dalla grande parata di Iannarilli sul tiro ravvicinato di Tramoni (10’) e dalla traversa di Luperini (33’) pescato in area da un cross di Casasola, nella ripresa le fere hanno preso in mano le redini dell’incontro mancando in più di una circostanza la rete del vantaggio. Al 6’, i rossoverdi sono stati nuovamente fermati dai legni della porta pisana, con Favilli che ha colpito il palo dopo aver ricevuto la palla da un perfetto taglio di Pereiro. L’attaccante delle fere ha sfiorato il gol anche al 12’, ma Loria si è opposto alla grande al tiro scagliato dal limite deviandolo sopra la traversa. Poco dopo (13’) anche Lucchesi ha colpito il palo ma l’azione era stata fermata, mentre al 18’ Loria ha compiuto un altro grosso intervento su Luperini. I rossoverdi sono calati nell’ultimo quarto d’ora e il Pisa ne ha approfittato cinicamente come accaduto nel turno precedente a Cittadella. La doccia scozzese l’ha procurata Moreo che ha infilato Iannarilli con un colpo di testa su assist di Veloso direttamente dalla bandiera del corner. Nel recupero Loria ha negato il pari a Dionisi.