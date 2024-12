Ternana pronta allo scontro diretto. A Pescara con il grande ex Capuano

di Augusto AusteriTERNICapuano potrebbe essere a disposizione per la sfida di Pescara, vero scontro diretto in testa alla classifica del campionato. Proprio Capuano nell’ultima seduta è tornato a lavorare in gruppo e farà del tutto per essere in campo da grande ex contro la squadra della sua città natale. La cautela è d’obbligo, considerando l’insidioso fastidio al soleo che ha impedito al capitano di giocare contro la Virtus Entella. Maestrelli sembra totalmente recuperato (è tornato in gruppo giovedì, domenica aveva dato forfait a causa di un problema muscolare nel riscaldamento). Questo consente ad Abate di poter eventualmente contare su un sostituto pari ruolo. Il difensore mancino Tito ieri ha continuato a svolgere un lavoro personalizzato. Dunque, anche per lui il dubbio sembra essere relativo all’impiego dal primo minuto. Il centrocampista Mattheus sta ugualmente lavorando a parte, come il mediano Damiani che prosegue nel programma di recupero post-intervento. E’ molto probabile che Abate possa decidere l’undici in base all’esito dell’odierna rifinitura (ore 11 a porte chiuse), se non a immediato ridosso della gara. Oggi il tecnico sarà in conferenza alle 13.00. Intanto, all’"Adriatico" si prevede un grande afflusso di pubblico. In seguito alla forte richiesta di biglietti è stata decisa anche l’apertura della Curva Sud. I tifosi al seguito delle Fere potrebbero essere circa 400.

Calendario. La Lega Pro ha comunicato date e orari delle partite in programma dalla 3a alla 13a giornata del girone di ritorno. Le Fere: Ternana-Gubbio sabato 12 gennaio ore 17.30, Pineto-Ternana venerdì 17 gennaio ore 20.30, Ternana-Vis Pesaro domenica 26 gennaio ore 19.30, Legnago Salus-Ternana domenica 2 febbraio ore 15.00, Ternana-Arezzo lunedì 10 febbraio ore 20.30, Campobasso-Ternana domenica 16 febbraio ore 19.30, Ascoli-Ternana domenica 23 febbraio ore 15.00, Ternana-Torres domenica 2 marzo ore 15.00, Rimini-Ternana sabato 8 marzo ore 15.00, Ternana-Sestri Levante martedì 11 marzo ore 20.45, Spal-Ternana lunedì 17 marzo ore 20.30.

Settore giovanile. C’è il Pescara anche per la Primavera 2 e per l’Under 16, che giocano alle 14.30 odierne: la prima al "Gubbiotti" di Narni, l’altra al "Poggio degli Ulivi" (campo degli abruzzesi a Città Sant’Angelo). Domani doppia sfida interna con il Foggia all’"Ovidio Laureti" per Under 15 e Under 17 (capolista del girone C), rispettivamente alle 13.30 e alle 15.30.