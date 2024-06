Ternana, qualcosa si muove. Spunta un fondo straniero

Qualcosa comincia a muoversi in seno alla Ternana Calcio. Ieri si è svolto un summit societario per delineare le operatività dell’immediato futuro in relazione non solo agli aspetti di natura tecnica-agonistica. Va sottolineato che sullo sfondo continuano a rimanere aperte anche le ipotesi legate alla possibilità che il presidente Nicola Guida coinvolga altri soci nella gestione finanziaria o che addirittura intenda cedere la società rossoverde. Ipotesi maturate ben prima della conclusione del campionato di Serie B e che permarrebbero anche nella fase attuale. La retrocessione delle fere in Lega Pro ha svalutato economicamente il titolo sportivo della Ternana, ma la possibilità che la proprietà del club possa perfino passare di mano è considerata reale. Al riguardo, ci sarebbe l’interessamento di un qualificato Fondo straniero che rivolgerebbe le proprie attenzioni nei confronti del sodalizio rossoverde non solo per la parte sportiva ma anche per il progetto stadio-clinica. Se, dunque, dovesse cambiare la proprietà della massima realtà calcistica di Terni, le scelte riferite all’individuazione del nuovo direttore sportivo, del nuovo allenatore e, più in generale, dei soggetti deputati alla gestione amministrativa saranno ovviamente di competenza della nuova governance. Nel frattempo, il "diesse" Stefano Capozucca continua ad essere operativo. Al dirigente è stato affidato il compito di alleggerire il monte-ingaggi di quei calciatori di proprietà che detengono contratti economici ritenuti esosi, e di favorire il trasferimento di altri che avrebbero manifestato l’intenzione di lasciare le fere.

LUTTO: il presidente Nicola Guida e la Ternana hanno espresso vivo cordoglio per la scomparsa della signora Luciana, mamma del responsabile della comunicazione Lorenzo Modestino. A Lorenzo ed alla sua famiglia vanno le nostre condoglianze.