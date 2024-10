Ternana quasi da record. Un avvio che fa sognare

Linea mediana sotto i riflettori. La contemporanea indisponibilità di Aloi e Damiani obbliga Abate a trovare soluzioni non tanto per il 4-2-3-1 di partenza (tandem Corradini-de Boer a pieno titolo), ma soprattutto per le possibili varianti in corsa. Il cambio di modulo durante la gara, vedi difesa a tre con avanzamento sugli esterni a centrocampo di Casasola e Tito, come accaduto ad Arezzo, è senza dubbio ipotesi affidabile. In ogni caso, sono in salita le chance per il reintegro dell’esperto Viviani che è tornato ad allenarsi in gruppo. Per ora sembra essere escluso il ricorso a svincolati. La squadra entra nel vivo della preparazione tattica in vista della gara con il Campobasso al "Liberati" (lunedì, ore 20.30).

La grande progressione della Ternana di Ignazio Abate è confermata anche dal fatto che se non ci fosse stata la sconfitta iniziale contro il Pescara le prime 7 giornate sarebbero state le migliori della storia rossoverde, come minimo a pari merito. E’ andata meglio, con 5 vittorie e 2 pareggi, soltanto nella C2 95/96 e nella C1 91/92 (il team di Roberto Clagluna). Quattro volte (sempre considerando 3 punti per la vittoria) il bottino è stato identico a quello delle attuali Fere: la Ternana di Fabio Gallo nella C1 19/20, quella di Mimmo Toscano nella C1 2011/2012, quella di Mario Beretta nella serie B 2003/2004 e quella di Mario Facco nella Serie C2 86/87. Intanto la Curva Nord ha fatto gli auguri alla Ternana per il 99° anniversario dalla fondazione esponendo uno striscione all’esterno del "Liberati": "Il nostro amore immenso che non puoi raccontare...Che se non vissuto è impossibile da immaginare... Auguri Ternana Nostra". Settore giovanile: nel weekend sarà impegnata soltanto la formazione Primavera di Stefano Morrone che giocherà domani alle ore 15 aFerentino contro il Frosinone.

Augusto Austeri