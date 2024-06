Ternana, questioni aperte. Attesa per D’Aniello

La questione relativa a Giuseppe D’Aniello è in questo momento un tema centrale nella società rossoverde. In caso di partenza del direttore operativo-gestionale potrebbe arrivare al suo posto Diego Foresti con l’incarico di direttore generale. La piazza attende di conoscere le prospettive e le ambizioni per il campionato di Serie C, ma sembra ancora necessario chiarire alcuni aspetti fondamentali nella stanza di comando. D’Aniello continua a essere dato in vantaggio su altri per approdare al Catanzaro, club che ieri ha concluso ufficialmente il rapporto con il diggì Foresti. Nell’incontro svolto a Roma la scorsa settimana tra il presidente rossoverde Nicola Guida e gli altri massimi dirigenti sarebbero state risolte determinate divergenze interne. Sembrava dunque imminente una conferenza stampa, annunciata anche dallo stesso Guida, per illustrare nomi, programmi e ambizioni. Ma non tutto è stato evidentemente chiarito e persiste inoltre qualche incognita in merito alla composizione del pacchetto azionario, vedi possibile ingresso di soci che sarebbero interessati a entrare nella realizzazione del progetto stadio-clinica. D’Aniello ha ancora quattro anni di contratto, ha spiegato che a Terni si trova molto bene e che c’è l’intenzione di allestire una Ternana competitiva. Ma al tempo stesso non ha negato l’interesse del Catanzaro. Il club giallorosso sta effettuando una rivoluzione a livello dirigenziale e tecnico. Il suo presidente Floriano Noto avrebbe contattato personalmente D’Aniello per proporgli l’incarico di direttore generale in luogo di Foresti. Fonti di origine calabrese riferiscono che il cerchio potrebbe eventualmente chiudersi proprio con l’arrivo di quest’ultimo alla Ternana. Tutto dovrebbe definirsi in un modo o nell’altro nelle prossime ore. La società rossoverde andrebbe poi ad annunciare il nuovo allenatore, che potrebbe dunque essere presentato nella conferenza stampa da programmare.

Caso-Bellomo. Dopo la Procura Federale anche quella di Bari apre un’inchiesta sull’espulsione del calciatore biancorosso avvenuta in Ternana-Bari lo scorso 23 maggio e sul numero anomalo di scommesse effettuate in ricevitorie del capoluogo pugliese proprio sul "rosso" di Bellomo (che non è indagato, la guardia di finanza procede a carico di ignoti).