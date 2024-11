Ternana, rammarico dopo il derby al Curi. Abate: "Stiamo tenendo un passo importante"

Derby dominato per possesso palla, ma assenze pesanti e portiere avversario in grande giornata. C’è forte rammarico per non aver potuto regalare la massima gioia ai tifosi rossoverdi e il Pescara che si allontana di nuovo. E’ durata poco l’ipotesi di far sentire da subito il fiato alle spalle della capolista, che ora è a +5 e deve recuperare la sfida con il Milan Futuro (giovedì 21 novembre). In casa-Fere non sembra esserci tanta voglia di parlare della classifica. Di certo, è tangibile la voglia di crescere ancora, tornare subito alla vittoria e rafforzare ulteriormente l’imbattibilità che è giunta a 13 giornate. Sono emblematiche alcune considerazioni effettuate da Ignazio Abate nell’immediato post-derby: "Stiamo tenendo un passo importante. Il Pescara importantissimo. Dobbiamo restare umili e perseverare senza farci abbindolare da chiacchiere che vogliono portarci fuori strada. Sono troppo legato a questo gruppo in cui si è creata un’alchimia rara. Tutti arrivano al campo con il sorriso. E’ questo che fa alzare il livello". Dunque, avanti con fiducia, consapevoli del valido percorso fin qui compiuto, tutt’altro che scontato considerando la retrocessione, la rosa molto rinnovata, il tecnico alla prima esperienza nei professionisti, le pesanti questioni societarie che hanno caratterizzato i mesi estivi e le prime giornate di campionato. E’ in vista una domenica molto interessante, in cui le prime cinque della classifica scenderanno in campo alla stessa ora (15.00). Le Fere sfideranno la Lucchese al "Liberati", mentre per le altre ci saranno due scontri diretti: Arezzo-Pescara e Torres-Virtus Entella. Abate potrà contare sul rientro di Cianci che ha scontato il turno di squalifica e confida sul pieno recupero di Cicerelli e Romeo che a Perugia non erano ancora al meglio dopo i rispettivi infortuni. La squadra riprenderà ad allenarsi oggi all’antistadio (ore 15 a porte aperte).

Settore giovanile. Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nel weekend. La primavera 2 ha battuto 4-1 il Crotone al "Gubbiotti" di Narni. Tutto nella ripresa: vantaggio ospite con Maffei, poi tripletta di Loconte e un gol di Fulga. Gli Under 17, Under 16 e Under 15 hanno giocato in trasferta contro il Latina. 2-2 per i primi (doppietta di Dezio), vittoria 5-2 per i secondi (D’Onofrio, doppietta di Rosati, Iacovacci, Pavese), vittoria 3-0 per i terzi (Picato su rigore, Anderlini, Camponeschi). Sconfitta in casa 2-3 per l’Under 14 contro il Pescara (doppietta di Ciorba).