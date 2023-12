Ternana, rebus Falletti. E l’Ascoli vuole Luperini

di Massimo Ciaccolini

TERNI

Continua il pressing della Cremonese su Cesar Falletti (1992) che non ha ancora trovato l’accordo con la Ternana per il prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno 2024, mentre ad Ascoli Fabrizio Castori spinge per riavere due suoi ex calciatori, il difensore Valerio Mantovani (1996), allenato a Salerno, e il centrocampista Gregorio Luperini (1994), con lui a Perugia. Nella fase attuale del calciomercato, l’interesse principale per il club rossoverde sembra comunque essersi spostato sull’asse Terni-Cremona. I lombardi, alle prese con l’emergenza in attacco dopo l’infortunio occorso a Cristian Bonaiuto (1992), stanno infatti spingendo per avere Falletti e oltre a un conguaglio economico avrebbero messo sul piatto la cessione del mediano Alessio Brambilla (2001).

La Ternana deve infoltire il centrocampo, e sebbene abbia bisogno di immettere esperienza nel reparto potrebbe guardare con favore all’ipotesi Brambilla, calciatore cresciuto nel vivaio del Milan dove ha giocato nell’"Under 17" e nella Primavera, prima di passare al Cesena dal quale lo ha prelevato la Cremonese. Dotato di buone geometrie e visione di gioco, Brambilla ha forse un passo un po’ lento ma è calciatore alla ricerca di riscatto, dunque assai motivato. Tutto dipende, in ogni caso, dall’esito della trattativa tra la Ternana e Falletti per allungare la durata del contratto dell’uruguaiano. Intanto, sembra essersi raffreddato l’interesse del Palermo per il difensore Salim Diakite (2000) che peraltro la Ternana non vorrebbe mollare subito, a meno di offerte irrinunciabili.

Sempre vivo, invece, l’interesse del Modena per il terzino sinistro della Ternana Niccolò Corrado (2000) sul quale c’è un diritto di ricompra dell’Inter, club dal quale potrebbe arrivare a Terni, in prestito, il pari ruolo Franco Carboni (2023) in uscita dal Monza. Per gli acquisti il "diesse" Stefano Capozucca continua a lavorare sui prestiti di due centrocampisti: Michel Adopo (2000) dell’Atalanta e Gvidas Ginetis (2004) del Torino.