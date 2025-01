Ternana, resiste il muro-Pontedera. Partita dominata ma mancano i gol

TERNANA 0 PONTEDERA 0

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola, Loiacono (30’ st Donati), Capuano, Martella, Corradini (15’ st Aloi), De Boer, Romeo (36’ st Tito), Curcio (15’ st Ferrante), Cicerelli, Cianci. A disp.: Vitali, Patanè, Mattheus, Carboni, Trifelli. All. Abate

PONTEDERA (4-4-2): Tantalocchi, Cerretti, Pretato, Martinelli, Perretta, Pietra (1’ st Van Ransbeeck), Guidi, Ladinetti (45’ st Sala), Ianesi (30’ st Espeche), Vitali (36’ st Corona), Italeng. A disp.: Calvani, Vivoli, Vanzini, Gagliardi, Maggini, Ambrosini, Benucci. All. Menichini

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino

NOTE: Osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Aldo Agroppi. Spettatori 4.447 (16 ospiti). Ammoniti: Martella, Van Ransbeeck, Romeo, Italeng, Ladinetti. Angoli: 15 a 3. Recupero: 0’ e 5’

La Ternana sbatte sul muro del Pontedera che strappa un punto al "Liberati" al termine di una contesa dominata dai rossoverdi che però non sono riusciti a concretizzare le tante palle gol create, rischiando paradossalmente di capitolare nelle occasioni in cui i toscani sono stati abili nelle ripartenze. Resta il rammarico per un risultato che non ha consentito alle fere di tenere il passo dell’Entella, unica ad aver approfittato della sconfitta del Pescara e a insediarsi solitaria in vetta. L’impronta aggressiva si è vista da subito da parte della squadra di Abate, che ha incalzato il Pontedera costretto in meno di venti minuti a salvarsi in calcio d’angolo per ben sei volte. Si è giocato a senso unico con i rossoverdi padroni del campo a spingere costantemente alla ricerca del gol. L’impresa, però, si è rivelata ardua perché i toscani hanno eretto un muro davanti a Tantalocchi che peraltro, al 17’, ha compiuto un miracolo respingendo un tiro in area di Romeo. Al 28’ ci ha provato Cicerelli ma il suo destro a girare è uscito di poco a lato, mentre al 35’ Tantalocchi ha bloccato a terra una conclusione di Curcio. Al 40’ anche Corradini ha tentato la via del gol, senza fortuna, con un colpo di testa in area. Nella ripresa, al 3’, la prima occasione del Pontedera firmata da Vitali che in area ha impegnato Vannucchi alla respinta. Poi, all’8’, ci ha provato Van Ransbeeck con un tiro da fuori area deviato sopra la traversa da Vannucchi. Le fere, con l’innesto di Ferrante, hanno acquisito ulteriore vivacità offensiva e il centravanti è stato pericoloso con due colpi di testa in area. La dea bendata non è stata al fianco della Ternana nemmeno al 26’ quando la traversa ha negato il gol a Romeo, mentre subito dopo, in sequenza, Tantalocchi ha salvato su Cianci e poi un tiro di Aloi è stato deviato in angolo da un difensore avversario. Il Pontedera, imprevedibile, ha avuto due buone opportunità con Italeng, che al 28’ ha spedito la palla di poco sopra la traversa con un tiro in area, mentre al 38’ si è fatto respingere la conclusione da Vannucchi a tu per tu col portiere. Di Ferrante, al 48’, l’ultima occasione della Ternana in una gara stregata che lascia l’amaro in bocca alle fere per aver perso la testa della classifica.