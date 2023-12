Ternana, riflettori sul mercato. L’Ascoli su Mantovani e Luperini Donnarumma verso il ritorno

Martedì aprirà la sessione invernale del calciomercato, e mentre il "diesse" Stefano Capozucca lavora a fari spenti per rafforzare la rosa della prima squadra, in particolare il reparto di centrocampo, diversi calciatori della Ternana sono entrati nel mirino di altre società. L’Ascoli del tecnico Fabrizio Castori, diretta concorrente delle fere nella lotta per la salvezza, ha infatti puntato il difensore Valerio Mantovani e il centrocampista Gregorio Luperini, mentre lo Spezia, altra squadra impelagata nella lotta per non retrocedere, avrebbe individuato il terzino sinistro rossoverde Niccolò Corrado tra gli obiettivi per coprire tale ruolo. Sull’eventuale operazione dovrebbe in ogni caso essere trovato un accordo con l’Inter, club che ha un diritto di ricompra sul calciatore. A proposito di difensori c’è da registrare anche l’interesse del Palermo per Salim Diakite che molto difficilmente, però, lascerà Terni a gennaio. La Ternana potrebbe in ogni caso concludere il trasferimento del francese in Sicilia all’inizio del nuovo anno, ma vincolando l’operazione con il patto di tenerlo in prestito fino al termine del campionato. Si vedrà. Nel frattempo, il Catanzaro ha manifestato la volontà di privarsi di Alfredo Donnarumma che in estate la Ternana aveva trasferito al club calabrese in prestito. L’attaccante potrebbe quindi rientrare anticipatamente a Terni. Il ritorno in Umbria, però, sarebbe temporaneo perché su Donnarumma vi è l’interessamento della Sampdoria. Non è invece supportata dalla logica, per vincoli imposti dalla vigente normativa federale, l’ipotesi avanzata da taluni in ordine al passaggio di Federico Dionisi al Pescara e, più in generale, di un suo trasferimento a gennaio. I calciatori professionisti, infatti, nella stessa stagione sportiva possono tesserarsi per non più di tre società ma giocare soltanto con due. Poiché Dionisi, nel campionato in corso, ha giocato con l’Ascoli nella gara col Modena del 26 agosto, e timbrato 12 presenze con la Ternana, il suo eventuale trasferimento ad una terza società non permetterebbe a quest’ultima di poterlo utilizzar.