Ternana, serve la vittoria in trasferta. Nel mirino la sfida in notturna a Pineto

Grande attesa. Aggettivo e termine idonei per sintetizzare il sentiment della settimana rossoverde: la partita, quelle delle avversarie ben due giorni dopo, le auspicate prime mosse di mercato. A Pineto (venerdì ore 20.30) la squadra di Ignazio Abate sembra obbligata in ottica-primato a tornare al bottino pieno anche in trasferta, considerando la marcia ingranata dalla Virtus Entella e dalla Torres, la probabile voglia di riscossa del Pescara. Domenica il team sardo e quello abruzzese scenderanno in campo alle 15, rispettivamente in casa con il Campobasso e in trasferta contro la Pianese, mentre i liguri saranno impegnati alle 17.30 a Carpi.

Le Fere si allenano a porte chiuse e Abate, non è una novità, deve far fronte a diverse problematiche legate alla disponibilità e alla condizione di varie pedine. Casasola è out per squalifica. Sulla corsia destra vedremo Donati o Romeo, con possibili e conseguenti varianti tattiche rispetto all’undici schierato contro il Gubbio.

Resta in dubbio Cianci, soprattutto per l’impiego dal primo minuto e qualche altro elemento sembra essere alle prese con leggeri fastidi muscolari. Maestrelli appare destinato ancora al forfait.

Dunque, anche considerando i soli 21 convocati per la sfida di sabato scorso (incluso Trifelli difensore della primavera), è ovvio confidare nelle prime mosse di mercato, che peraltro sembrano ben definite dal tecnico e dal diesse Mammarella. In tal senso i nomi sembrano essere sempre quelli del difensore centrale Tozzuolo del Gubbio e del centrocampista Verna del Catania, senza trascurare per l’attacco l’idea-Bruzzaniti del Pineto. Un’accelerazione appare necessaria, anche considerando che l’Entella ha già messo in cassaforte tre rinforzi.

Prevendita. I biglietti per Pineto-Ternana sono disponibili al costo di 15 euro online su www.postoriservato.it e presso Biglietteria Terni Centro, Corso Vecchio n. 227 ("Sail Post"). I posti riservati ai tifosi delle Fere sono 500. La prevendita terminerà alle ore 19 di domani.

Arbitro. E’ stato designato Edoardo Gianquinto di Parma. E’ al 3° anno nella Can C (28 partite dirette) ed è la prima volta che incrocia i rossoverdi. Sarà assistito da Marco Sicurello di Seregno e Roberto Meraviglia di Pistoia, dal IV ufficiale Dario Di Francesco di Ostia Lido.