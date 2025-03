Ternana, scelte in bilico fino all’ultimo. Abate: "A Lucca per i tre punti"

Scelte in bilico fino all’ultimo. Alle assenze per infortunio di Loiacono e Brignola si aggiungono i forti dubbi relativi a Cicerelli. La Lucchese dovrà fare a meno di pedine di spicco. Intanto, Stefano D’Alessandro annuncia il nuovo ricorso relativo alla penalizzazione: "Dopo un’attenta lettura delle motivazioni sul rigetto da parte del Coni – dichiara il Presidente rossoverde – crediamo ci sia molto spazio per ricorrere al TAR. Il ricorso è stato depositato oggi stesso, con la speranza di vedere accolte le nostre ragioni".

Ignazio Abate spiega: "I numeri dicono che siamo una grande squadra. Ora dobbiamo diventare una grandissima squadra". Per la sfida odierna ci sono dubbi in ogni reparto: "Dispiace per gli infortuni di Brignola e Loiacono. Il primo stava spingendo per tornare in forma. Di Beppe conoscete ormai tutti le qualità tecniche e umane e la sua importanza nel gruppo. Chi scenderà in campo non li farà rimpiangere. La rosa mi da ampie garanzie. A poche giornate dalla fine i cambi fanno la differenza. C’è chi ha un impatto migliore a gara iniziata. La squadra ha fatto un’ottima settimana e ormai non possiamo più sbagliare". L’avversaria: "Conosco il loro allenatore. E’ stato bravo a tenere la barra a dritta in un momento di grande difficoltà. La Lucchese ha saputo ricompattarsi in momenti difficili, come abbiamo fatto noi. E’ una squadra molto organizzata e riparte bene. Ha assenze importanti, ma sta bene a livello fisico. Sarà fondamentale l’approccio alla gara. Mi aspetto una Ternana feroce che vuole i tre punti come ha sempre dimostrato e una maggiore lucidità nelle giocate". Ci saranno oltre 600 tifosi al seguito: "Il merito è dei ragazzi che hanno acceso l’entusiasmo. Vogliamo regalare una gioia grande. Dispiace per non aver vinto il derby, ma credo che i tifosi apprezzino l’anima di questo gruppo che esce con la maglia sudata da ogni gara". Il ricorso preannunciato dalla Società: "Ai due punti non penso. Siamo concentrati sul voler ridurre la distanza e ottenere più punti possibili. Facciamo affidamento solo su di noi – conclude Abate – e sul nostro lavoro".

Campionato primavera 2. Al "Gubbiotti" di Narni i rossoverdi pareggiano 4-4 con l’Ascoli e restano al 4° posto a -1 dal team marchigiano.

COSI’ IN CAMPO.

Stadio "Porta Elisa", ore 15.

LUCCHESE (3-5-2): Melgrati; Gasbarro, Benedetti, Rizzo; Gucher, Welbeck, Ballarini, Visconti, Antoni; Magnaghi, Selvini. All.: Gorgone.

TERNANA (4-3-1-2): Vannucchi; Casasola, Maestrelli, Capuano, Martella; Corradini, de Boer, Aloi; Curcio; Ferrante, Cianci. All.: Abate.Aarbitro: Andeng Tona Mbei di Cuneo.