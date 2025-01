Ternana, serata da dimenticare a Pineto. Fa male la prima sconfitta in trasferta

PINETO 1 TERNANA 0

PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi (40’ st Hadziosmanovic), Ingrosso, De Santis, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone (28’ st Pellegrino); Chakir (39’ st Marrancone), Gambale (28’ st Fabrizi), Bruzzaniti. A disp.: Marone, Barretta, Amadio, Ienco, Dutu, Giovannini, Marafini, Nebuloso, Gatto. All.: Tisci.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Donati, Loiacono, Capuano, Martella (10’ st Tito); Corradini (10’ st Aloi), de Boer; Romeo (40’ st Carboni), Curcio (31’ st Donnarumma), Cicerelli; Ferrante (10’ st Cianci). A disp.: Vitali, Mattheus, Ferrara, Trifelli. All.: Abate.

ARBITRO: Gianquinto di Parma.

Marcatori: 5’ st Chakir

Ammoniti: Romeo, De Santis, Gambale, Germinario, Lombardi, Cicerelli

Recupero: 0 pt, 9 st

La serie positiva dei rossoverdi si ferma a 21 partite. E’ una serata da dimenticare, soprattutto per quanto riguarda la ripresa e la fase offensiva. Il Pineto conquista l’intera posta sfruttando un errore delle Fere e difendendo con i denti il risultato. Ora, per la squadra di Abate la speranza è che domani arrivi qualche buona notizia dai risultati altrui Non c’è lo squalificato Casasola. Cianci, non ancora al meglio, inizia dalla panchina. Sulla destra del quartetto difensivo agisce Donati, sulla trequarti c’è Curcio, in attacco è confermato Ferrante. Nel reparto difensivo del Pineto c’è De Santis preferito a Marafini, a centrocampo Tisci lancia Schirone che ha la meglio su Pellegrino. Le Fere, sostenute da 500 tifosi, iniziano su buoni ritmi, pur con qualche errore nell’impostazione. Arrivano un tiro a lato di Martella e un insidioso traversone di Cicerelli che obbliga Tonti alla respinta in volo. Ma le prime vere occasioni sono del team locale: al 9’ un cross basso di Gambale attraversa l’area e giunge a Chakir che in scivolata colpisce il palo, al 20’ Baggi trova Gambale che spedisce clamorosamente a lato. Alla mezzora Ferrante non riesce a deviare sotto rete su prezioso cross di Martella. Due buone chance nel finale di tempo: conclusione di Corradini da venti metri e grande intervento di Tonti, sinistro in diagonale di Ferrante (pregevole assist di Curcio) che sfiora il palo opposto con Romeo che sotto rete non arriva alla deviazione. Al 5’ della ripresa il Pineto trova il gol-partita: fraseggio sulla sinistra, Schirone sforna un gran cross, sul palo opposto c’è Chakir che brucia tutti e insacca. Abate non indugia e cambia tre pedine, una per reparto, in un solo "slot". Nonostante gli ingressi di Cianci e quello successivo di Donnarumma, la fase offensiva non trova lo spunto decisivo anche per il grintoso controllo adottato dal Pineto su Cicerelli. Al 35’ Vannucchi evita il 2-0 su un gran destro di Fabrizi. Occasione rossoverde al 38’: assist in area di de Boer, Aloi, il meglio piazzato per la deviazione decisiva, viene anticipato in extremis da Tonti.

Nel lunghissimo recupero la Ternana tenta l’assalto senza grande lucidità. Si segnala un colpo di testa a lato di Aloi su cross di Carboni. Marrancone sfiora in 2-0 in contropiede.