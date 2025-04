Ternana sfida Milan Futuro: formazione incerta e pochi tifosi in trasferta

di Augusto AusteriTERNIFormazione da decifrare, pochi tifosi al seguito e un’avversaria in ripresa che vuole la salvezza. Per i rossoverdi la sfida sul campo del Milan Futuro è un’incognita. Era prevedibile il mancato appeal per la trasferta, tenuto conto della quasi sfumata promozione diretta, della lunga distanza e dell’orario della partita (12.30). I gruppi della Curva Nord, inoltre, sui propri social fanno sapere che non saranno presenti, per protesta contro le seconde squadre in Lega Pro. Potrebbero dunque essere poco più di un centinaio i supporter delle Fere sugli spalti del "Felice Chinetti" di Solbiate Arno. La Ternana si presenterà con vari interpreti diversi rispetto a domenica scorsa, senza escludere novità nel modulo per centrocampo e attacco. Ne sapremo di più da Fabio Liverani che oggi alle 12.30 sarà in conferenza stampa, dopo la rifinitura e prima della partenza per la Lombardia.

L’assenza degli squalificati Maestrelli e Millico si aggiunge a quella degli infortunati Loiacono e Romeo. Appare ancora destinato al forfait Brignola che ha saltato per infortunio le ultime due gare. E’ a rischio Corradini che risente del fastidio muscolare evidenziato contro il Carpi. Sembrano aver recuperato bene Cianci e Tito che a inizio settimana avevano svolto un lavoro ridotto. E’ dunque oro colato il rientro di Capuano, Cicerelli e Vallocchia. Il capitano potrebbe giocare dall’inizio dopo essere rimasto in panchina domenica scorsa per il problema muscolare rimediato a Lucca, il bomber e il centrocampista hanno scontato il turno di squalifica.

Settore giovanile. Oggi alle 15 la Primavera fa visita al Monopoli al "Martucci" di Gioia del Colle. I rossoverdi di Stefano Morrone, quarti in classifica, provano a riscattare l’inattesa sconfitta di Avellino e a consolidare la posizione playoff. Il team pugliese, guidato dall’ex calciatore rossoverde Roberto D’Ermilio, è in piena lotta per la salvezza. Domani scendono in campo le altre squadre. Doppio impegno sul campo dell’Audace Cerignola per l’Under 15 e l’Under 17 (che guida il girone C insieme al Benevento), rispettivamente alle 10.30 e alle 12.30. L’Under 16, che è al comando del girone C, è attesa dal derby casalingo con il Perugia (ore 14.30 al campo di Via Vulcano). L’Under 14 gioca in casa contro l’Ascoli (ore 11 al "Sabotino").